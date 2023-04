"La vie pour de vrai" de Dany Boon : un des grands succès français de ce printemps ? Pour le meilleur et pour le rire

Le nouveau film de Dany Boon avec Kad Merad et Charlotte Gainsbourg, La vie pour de vrai, est à retrouver en salles à partir de ce mercredi.

"La vie pour de vrai"

De Dany Boon

Avec Charlotte Gainsbourg, Dany Boon, Kad Merad…

Notre recommandation : EXCELLENT

THÈME

Tridan Lagache (Dany Boon) a passé sa vie dans un Club Med du Mexique où ses parents l’avaient rencontré et conçu. Mais voilà qu’à 50 ans, il décide de démissionner pour retrouver Violette, l’amoureuse qu’il avait connu lorsqu’il avait 8 ans. Après quelques bourdes inévitables - l’argent, mais qu’est-ce donc?- il finit par débarquer à Paris dans le minuscule studio qu’il croit, en toute bonne foi, avoir hérité de son père. Surprise: le lieu est occupé par Louis, un demi-frère dont il ignorait l’existence (Kad Merad). Pour se débarrasser de l’encombrant nouveau-venu, Louis va supplier Roxane, une de ses conquêtes assez olé-olé (Charlotte Gainsbourg), de se faire passer pour la fameuse Violette. Tridan, le naïf, va tomber dans le panneau.

POINTS FORTS

Comme souvent avec Dany Boon, tout est parti d’une anecdote vécue. En vacances dans un Club Med, il discute avec un des directeurs qui lui avoue n’être pratiquement jamais sorti de ce Club où il est né. Vient alors au cinéaste l’idée d’un film sur un homme qui, après des années passées exclusivement dans un Club de vacances, serait amené à le quitter, ce qui le contraindrait à affronter pour la première fois le monde extérieur. Et, quand on est comme Dany Boon, un grand enfant romantique, quelle raison peut justifier d’abandonner un endroit paradisiaque dont, en plus, on connaît tous les codes? L’amour évidemment… Le cinéaste tient son nouveau film !

Après notamment Francis Veber (Les Fugitifs, La Chèvre, Le Dîner de cons,…), le réalisateur sait que les meilleures comédies sont souvent construites sur des duos d’acteurs. Il s’est réservé de jouer l’homme qui quitte son paradis pour retrouver son amour de jeunesse et qu’il a surnommé Tridan. Mais face à qui? Il lui invente un personnage antinomique, un rôle de demi-frère, aussi retors qu’il est naïf, l’appelle Louis et le propose à Kad Merad qui fut son complice dans Bienvenue chez les Ch’tis et Supercondriaque, avec le succès que l’on sait. Au duo reformé, Boon ajoute un troisième personnage, Roxane, celle en qui Tridan va croire retrouver son ancien amour de jeunesse. Contre toute attente, il confie ce rôle de femme excessive et délurée à une comédienne qui s’aventure peu dans ce registre : Charlotte Gainsbourg. Un choix judicieux puisque la comédienne va s’y révéler irrésistiblement drôle, allant même, dans certaines scènes, jusqu’à en chiper la vedette à ses partenaires.

QUELQUES RÉSERVES

En ces temps de cynisme souvent assumé, d’aucuns trouveront peut-être l’humour de Dany Boon, par moments un peu trop désuet. Ce serait oublier que c’est sur cette gentillesse joyeuse et candide que Dany Boon a bâti sa popularité. Avec lui, on le sait, on rit « avec » et non pas « de ». Non seulement cela change, mais, osons le dire, ça fait un bien fou.

ENCORE UN MOT...

Pour son huitième film, Dany Boon a conçu une comédie comme lui seul en a le secret, à la fois tendre, douce-amère, attendrissante et bien sûr hilarante parce que bourrée de punch-lines, de quiproquos et de malentendus. Pour cette occasion, il a reformé avec Kad Merad le duo qui avait déjà par deux fois si bien fonctionné. Et puis, surtout, il a invité Charlotte Gainsbourg qui nous fait la surprise de démultiplier la charge comique du film : on n’a jamais vu la comédienne aussi marrante, aussi sexy et aussi décomplexée. La vie pour de vrai, et le rire…pour de bon.

UNE PHRASE

qui seront deux :

- «Au-delà de mon amitié avec Dany Boon, je retrouve à chaque fois sur son plateau quelque chose de jubilatoire : on y fait de la bonne comédie ! Je trouve d’ailleurs que Dany ne cesse de progresser en tant que metteur en scène. » ( Kad Merad, comédien)

- « Honnêtement, j’ai rarement vécu un tournage aussi léger et aussi joyeux. J’en garde même le souvenir d’un moment presque familial : nous allions dîner ensemble, Kad dormait chez Dany, personne ne restait dans ses quartiers après la journée. Franchement…J’aurais facilement faire un mois de plus avec cette équipe. » ( Charlotte Gainsbourg).

L'AUTEUR

Né le 26 juin 1966 à Armentières (Nord) d’un père chauffeur routier et d’une mère femme au foyer, Daniel Farid Hamidou commence par étudier les arts graphiques à Saint-Luc en Belgique. Arrivé à Paris à vingt-trois ans, il commence par faire le mime dans la rue pour gagner sa vie. C’est à ce moment-là qu'il prend le pseudonyme de Dany Boon. Après quelques années de galère, il rencontre Patrick Sébastien qui devient son producteur, et se lance dans le genre qu’il préfère, et dans lequel il excelle, le one-man-show.

Parallèlement, il débute une carrière au cinéma, et devient assez vite un acteur « à suivre». En 2005, il s’essaie à la réalisation avec un film inspiré d’un de ses spectacles, La Vie de chantier…En 2008, c’est Bienvenue chez les Ch’tis avec lequel il réalise 26 700 012 entrées, soit mieux que la Grande Vadrouille. Depuis, même s’il n’a plus jamais atteint le même nombre d’entrées, le cinéaste a enchaîné quand même les comédies qui ont toutes dépassé le million de spectateurs : en 2011, Rien à déclarer; en 2014, Supercondriaque; en 2018, La Ch’tite famille. En ce printemps, c’est donc La vie pour de vrai, pour laquelle il retrouve Kad Merad.

A ce jour, Dany Boon, comique préféré des Français depuis plusieurs années, a signé 15 one-man-show et tourné dans de nombreux films en tant qu’acteur, récemment dans Mon Crime, le dernier film de François Ozon. Chevalier de la Légion d’honneur, ce père de cinq enfants soutient financièrement de nombreuses associations caritatives. Le Nord mène à tout, à condition d’en partir, et surtout d’y revenir...