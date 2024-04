"La mémoire délavée" de Nathacha Appanah.

Ce cheminement de la mémoire qui reprend possession d'un monde disparu pour lui redonner peu à peu vie nous touche profondément.

Grâce à une langue française douce, parfois légèrement exotique, nous pénétrons dans un univers lointain, un espace indien francisé qui a su s'accoutumer à notre monde, tout en essayant de conserver une partie du sien. Avec finesse et une volonté à toute épreuve Nathacha Appanah a su peindre la vie des siens, notamment celle de son grand-père qu'elle adore ainsi que cette grand-mère discrète, aimante et protectrice.



Ce récit dont le titre est fort bien choisi La mémoire délavée, nous prend par la main et nous introduit dans une famille courageuse, plus que touchante qui se laisse peu à peu pénétrer par une nouvelle vie, non sans avoir, au départ de l'aventure lutté pour sa survie. Un livre qui dessine une renaissance en français.