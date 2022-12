"La guerre qu'on ne voit pas venir" de Nathalie Loiseau est à retrouver aux éditions de l’Observatoire.

LA GUERRE QU’ON NE VOIT PAS VENIR

De Nathalie Loiseau

Editions de l'Observatoire

Parution en octobre 2022

560 pages

Notre recommandation : BIEN

THÈME C' est une guerre de l'ombre, une guerre psychologique qui combine toute la panoplie des coups tordus chers aux personnages de John Le Carré : cyberattaques, intox et faux médias, campagnes de désinformation, ingérences multiples dans les processus électoraux. Le sous-titre du livre l’indique d’ailleurs clairement : “Cyberattaques, vrais trolls, faux médias : et dire que vous croyez vivre en paix !” Les instigateurs? Certains états totalitaires ( Russie, Chine,Turquie) qui ciblent nos démocraties pour ce qu' elles sont, ce qu' elles représentent, en termes de valeurs, de liberté et d' état de droit. Sur le fond, affirme Nathalie Loiseau, il s'agit de dénigrer le modèle occidental, voire de déstabiliser profondément notre mode de vie, nos sociétés, en distillant le poison subtil de la méfiance et du doute... Depuis des années déjà les grandes manœuvres se multiplient : ingérence russe dans le référendum sur le Brexit, élection de Trump, attaques informatiques lors de la campagne d' en Marche en 2017 ( Macron Leaks)...

POINTS FORTS

L' auteure, qui préside la sous-commission Défense au Parlement européen, recense de nombreux exemples bien documentés sur cette guerre " hybride ". En pointe, à tout seigneur tout honneur, le régime russe héritier de la longue tradition du KGB et des villages Potemkine. Ainsi dans le débat sur l'avortement qui déchire la société américaine, des trolls russes ont lancé des appels à manifester le même jour et à la même heure à deux groupes opposés. D'un côté les pro avortement, de l'autre les anti avortement. Objectif : provoquer des troubles, pousser à l' affrontement. Autre phénomène notable : la mise en lumière, côté chinois, d'une stratégie diplomatique de plus en plus agressive. Ces " loups guerriers " n'hésitent plus à relayer, amplifier mensonges et calomnies. Lors de la crise du Covid, l'ambassadeur de Chine à Paris avait affirmé sur son site que les soignants français avaient abandonné les pensionnaires des maisons de retraite, les laissant mourir de faim.La majorité des chapitres sont présentés dans un style clair, direct, accessibles à un lecteur peu au fait des arcanes de la diplomatie. De la Turquie au continent africain, l' ouvrage est assez exhaustif et peut être parcouru ou feuilleté en fonction des curiosités ou centres d' intérêt de chacun.

QUELQUES RÉSERVES

Le chapitre concernant les actions de déstabilisation menées par l'autre camp (celui du Bien?) est un peu court. Certes Nathalie Loiseau raille au passage ce moment où " l' Occident s'en mêle et s'emmêle”, mais sa démonstration selon laquelle chez nous, la vérité finit toujours par se savoir très vite, grâce au journalisme d' investigation ou aux lanceurs d' alerte, est peu convaincante. En poste aux États-Unis au moment de la guerre du Golfe (2003), Nathalie Loiseau remarque que le célèbre mensonge de Colin Powell sur les armes cachées en Irak a été révélé quelques mois plus tard aux citoyens américains. Peut-être, mais serait-ce encore le cas aujourd'hui ? Qui a vraiment saboté récemment le gazoduc North Stream? Dernière lacune : des remèdes de lutte contre les ingérences étrangères déjà recensés ( par le Sénat français notamment) trop classiques : aide à l'éducation et à la formation aux médias, pression sur les plateformes et annonceurs qui relaient indirectement des fausses nouvelles. Est-ce suffisant ?

ENCORE UN MOT...

Nathalie Loiseau nous adresse un message de vigilance ( l'un des chapitres est intitulé " Personne ne sera épargné ") qui nous rappelle que nos démocraties sont fragiles, vulnérables....

UNE PHRASE

" La démocratie est devenue depuis longtemps une arme de destruction massive utilisée par les États-Unis pour s' ingérer dans les autres pays. " affirme un communiqué du ministre chinois des affaires étrangères.