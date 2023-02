"La femme de Tchaïkovski" de Kirill Serebrennikov : entre réalisme et onirisme, cruauté et érotisme, un film d’exception…

Né en 1969 à Rostov-sur-le-Don d’un père juif et d’une mère ukrainienne, Kirill Serebrennikov est l’un des artistes russes les plus connus dans le monde, à cause de son côté rebelle (il est considéré comme le chef de file russe des anti-Poutine ) et ses talents de metteur en scène et cinéaste..

Diplômé de l’Université d’État, il débute comme metteur en scène de théâtres locaux, avant de partir travailler à Moscou en 2000. Plasticine, de Sigarev, sa première production au Centre de dramaturgie et de mise en scène provoque un tel engouement que très vite plusieurs théâtres se l’arrachent. Il montera aussi un peu partout en Europe des opéras et des ballets.

Depuis 2006, ce créateur infatigable est l’un des directeurs artistique du festival-école d’art contemporain Territory et depuis 2011, celui de Plateforme.

Quand il ne travaille pas sur les scènes, Kirill Serebrennikov tourne pour la télévision et le cinéma.

Parmi sa dizaine de films : Bed Scenes (2003), Yuri’s Day (2008), Leto (2018), La Fièvre de Petrov (2021), et cette année, La Femme de Tchaïkovski.

Grande voix de l’opposition à Poutine, longtemps assigné à résidence à Moscou, le réalisateur a fui son pays en mars dernier et s’est exilé à Berlin. En, 2018, il avait été nommé Commandeur des Arts et des Lettres.

On attend maintenant la sortie de son Limonov, un portrait du poète qu’il a tourné d’après le livre d’Emmanuel Carrère.