"L’oral et hardi" de Jean-Pierre Verheggen et Jacques Bonnaffé : une magnifique allocution fusionnelle entre un poète et son interprète

"L’oral et hardi" de Jean-Pierre Verheggen et Jacques Bonnaffé est à retrouver au Théâtre de la Bastille à Paris.

"L’oral et hardi"

De Jean-Pierre Verheggen et Jacques Bonnaffé

Durée : 1h20

Mise en scène : Jacques Bonnaffé

Avec Jacques Bonnaffé

Théâtre de la Bastille

76 rue de la Roquette

75011 PARIS

Du 1er au 24 juin à 20h, sauf le dimanche

Notre recommandation : EXCELLENT

THÈME

• Impossible de résumer la … pièce, ou plutôt le spectacle qui met en scène des textes du poète belge Jean-Pierre Verheggen, dont Jacques Bonnaffé dit « on peut écrire ce qu’on veut sur l’œuvre de Jean-Pierre Verheggen, qu’elle est grandiose, féconde ou fondatrice, provocante, réjouissante, inégalable, publiée, consultée et reconnue par tous les grands lecteurs de poésie contemporaine ou les vrais amateurs d’art et de sensations fortes, il reste toujours à la faire entendre. La livrer en scène. »

Bonnaffé pioche parmi les grands textes de l’auteur pour construire un spectacle total en parvenant à lui garder une parfaite unité textuelle.

POINTS FORTS

• Ce spectacle est un enchantement, tant le couple que forme la poète et l’acteur est soudé. Bonnaffé incarne si intimement les paroles de Verheggen qu’il semble les avoir écrites lui-même.

Comiques voire hilarants, émouvants et parfois brutaux, originaux et toujours surprenants, poétiques assurément, les mots choisis sont une vraie plongée dans l’œuvre du poète, dont l’acteur tire la substantifique moelle.

Marcel Moreau a écrit de Verheggen dans la préface de Ridiculum Vitae que ce dernier « est une sorte de bienfaiteur. Pourtant il a de quoi faire peur, avec son couteau à découper le vocabulaire, avec sa scie à tronçonner la syntaxe, avec ses tâches de grammaire sur son tablier. Mais voilà, ce n’est pas un boucher ».

Nul besoin de metteur en scène pour guider les pas de l’acteur. Jacques Bonnaffé se met en scène de manière particulièrement inventive, dynamique, avec de très belles trouvailles, parfois surréalistes, tout à fait dans le ton du spectacle. Il jongle avec le verbe, s’amuse à détourner le vide et l’absurde de certains discours et nous embarque dans une joyeuse bordée linguistique.

Et que dire de l’interprétation ? Le comédien confine au génie : il accouche les mots, leur donne une si belle vie. Bref, Bonnaffé les bonifie et les accompagne vers les spectateurs, afin que ceux-ci puissent les accueillir avec joie. Avec lui l’auteur a trouvé son interprète.

QUELQUES RÉSERVES

Aucune réserve. La poésie devient accessible à tous.

ENCORE UN MOT...

Il n’y avait qu’à voir la très longue et chaleureuse effusion, à la fin du spectacle, entre Jacques Bonnaffé et Jean-Pierre Verhaegen, présent dans la salle en ce 7 juin, lendemain de ses 80 ans, pour mesurer la complicité, l’affection et l’admiration réciproques que se portent ces deux-là.

UNE PHRASE

« Avant de prendre la parole, j’aimerais vous dire ces quelques mots. »

« L’université est faite pour enseigner, nous sommes ici pour enseigner à aimer. »

« Le manager renforce les processus organisationnels du groupe, la manager développe les paramètres qualitatifs du projet, il stimule les changements analytiques et clarifie les savoir-faire motivationnels. »

« Paris-Saint-Germain 4, Lyon 1

Je répète : Paris-Saint-Germain – Lyon, quatrain. »

L'AUTEUR

• Jean-Pierre Verheggen est né le 6 juin 1942 en Belgique. Il fut tour à tour professeur de français, animateur de radio, membre de groupes littéraires d’avant-garde et conseiller du ministre de la culture dans son pays.

Cet écrivain est parmi les auteurs contemporains vivants, l’un des plus vendus en librairie. Son activité s’est longtemps partagée entre ses temps d’écriture et ses interventions publiques, ses lectures et ses performances.

Il a reçu le Grand Prix de l’Humour Noir pour l’ensemble de son œuvre et le prix Robert Ganzo de Poésie au festival du livre et du film “Étonnants Voyageurs“ à Saint-Malo.