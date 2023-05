L’administration américaine en charge de la santé lance une nouvelle alerte sur le danger des réseaux sociaux pour les enfants et ados

Les réseaux sociaux pourraient présenter un danger pour les enfants.

Le rapport du docteur Vivek Murthy fait état d'un "risque profond de préjudice" pour la santé mentale des adolescents et invite les familles à fixer des limites et les gouvernements à établir des normes d'utilisation plus strictes.

Atlantico : Selon un nouvel avis publié par l'administrateur de la santé publique des États-Unis, l'utilisation des médias sociaux présente «un risque important de préjudice» pour les enfants. Quels sont les principaux risques des réseaux sociaux pour les plus jeunes ? Dans quelle mesure sont-ils plus sensibles que le reste de la population, du fait de leur âge ?



Pascal Neveu : On mesure principalement des risques dépressifs, d’estime de soi et des angoisses diffuses. Tout dépend effectivement de l’âge. Nous savons que 95% des jeunes âgés de 13-17 ans sont connectés sur les réseaux sociaux, et 40% entre 8 et 12 ans ! Tout dépend des réseaux. Facebook n’est quasiment pas utilisé par les jeunes qui privilégient Tik-Tok et Instagram. 72% d’utilisateurs de Tik-Tok ont moins de 24 ans… Plus de 1,7 milliard d’utilisateurs dans le monde ! Et je n’évoque pas les fameux « influenceurs » ! Contre 30% des 15-18 ans qui utilisent Facebook, malgré ses 2 milliards d’utilisateurs plus âgés. Instagram mesure environ 1,5 milliards d’abonnés dont 35 millions de visiteurs mensuels en France.



Et c’est sur ces deux derniers réseaux (Tik-Tok et Instagram) que se jouent des problématiques narcissiques, de comparaison à l’autre, induisant des questionnements sur ce qu’est le bonheur, alors que le bonheur n’existe pas, mais qu’en revanche la recherche du plaisir ne passe pas via des relations virtuelles avec des inconnus (potentiellement dangereux, escrocs, criminels et pédocriminels) mais aussi dans le lien social, relationnel, affectif et dans des réalisations personnelles.



Alors que les États-Unis font d’ores et déjà face à de nombreux problèmes de santé mentale au sein de sa population (toute catégories d’âge confondues), nous pourrions être au début d’une “crise de la santé mentale des jeunes”, selon ce nouvel avis. Dans quelle mesure cela pourrait être dramatique, si cette crise se produisait ?



La crise Covid a incontestablement accentué des difficultés voire des troubles psychologiques. D’une part du fait du repli sur soi, du nombre d’heures passées sur les réseaux. Par exemple plusieurs études démontrent que passer plus de 3h par jour sur les réseaux double les risques de « troubles mentaux ». Et il ne faut pas oublier l’absence d’échanges intrafamiliaux concernant une lucidité face aux informations diffusées, les vidéos, les fake news… l’absence de la recherche de la vérité.

Les jeunes sont influençables et vulnérables. Les réseaux sont pour eux un moyen de se sentir en lien avec le Monde, d’exister, mais aussi de se comparer, de se leurrer et d’en souffrir, jusqu’au mal-être. Nous craignons de graves dérives psychopathologiques, des tentatives de suicide dans une tranche d’âge compliquée où le jeune se cherche, est en rupture voire conflit avec son socle éducatif, s’imagine un eldorado via ces réseaux où certains s’exhibent sans en mesurer les conséquences.

Nous sommes dans un monde en mutation irréversible, mais les réseaux sociaux sont-ils le monde de la réalité alors que les enjeux de notre vie, de notre humanité, de notre sociabilité sont en jeu ? C’est un questionnement inquiétant, alors que peuples souffrent, ont peur face à nos actualités et notre avenir. Aussi les réseaux sont pour certains un refuge.

Surtout, l'administrateur de la santé publique des États-Unis appelle à une recherche accrue sur l'impact des médias sociaux sur la santé mentale des jeunes. De telles recherches pourraient-elles nous permettre de mieux cerner ces problématiques et de mieux accompagner ces adolescents fragiles ? Que nous disent déjà les recherches sur la question ?



Les recherches menées depuis le début des années 2004 sont contradictoires. Il y a des aspects positifs et négatifs concernant les réseaux. Si on remonte dans l’histoire d’internet… je me rappelle qu’en 1996 nous échangions via internet de manière professionnelle et scientifique avec le monde entier. En 1998 un plus grand nombre de foyers se sont équipés avec des adresses email, sans oublier les téléphones portables, des premiers sites d’échanges. Puis les générations informatiques évoluant notamment via Mark Zuckerberg qui en 2004 fonde Facebook ! Une révolution qui modifie tous les paramètres sociaux. Je rappelle qu’il n’a que 39 ans et a une fortune estimée à quasi 90 milliards de dollars et des projets qui comme Elon Musk et d’autres font rêver et fantasmer les jeunes.



Nombre de psy, à l’époque, ont commencé à alerter face à une possible dérive de désocialisation et de déshumanisation engendrant une augmentation des troubles psychiques. Plusieurs rapports ont été rendus, mais ils ne sont plus d’actualité, car il y avait déjà un combat contre les jeux vidéos, et également beaucoup d’études contradictoires. Il est très facile de laisser son enfant face à une télévision (souvent sans contrôle parental) et devant sa tablette et son smartphone, se coupant de la réalité, incorporant ce monde qui n’existe pas… et pardonnez l’expression, se rendant « autiste de la vie ».

Le monde virtuel existe, et je travaille d’ailleurs sur ces sujets, mais il faut venir se raccrocher, s’étayer au monde vivant et humain sans oublier les animaux. Tout est question du nombre d’heures, de l’usage des réseaux sociaux et des échanges avec la systémique familiale. Quasiment 50% des enfants ont un smartphone dès l’âge de 10 ans. J’assistais il y a 3 semaines à la crise d’une petite, dans un bus, réclamant un smartphone à sa mère pour son anniversaire ! Les études américaines qui viennent d’être publiées font ressortir que les jeunes et plus âgés n’étant pas sur les réseaux sociaux se portent mieux dans leur bien-être que les que les « pratiquants »… Mais le sujet est plus complexe car il faut penser la base psychopathologique.

Et d’autre part ne pas oublier que pour certaines personnes isolées, souffrant de solitude et peut-être d’autres problématiques les réseaux sont un pis-aller salutaire dans leur vie.

Quelles pourraient être, en France notamment, les réponses des autorités sanitaires pour protéger les plus jeunes face aux effets délétères des réseaux sociaux ?

C’est une question fondamentale lorsqu’on observe le cyberharcèlement via les réseaux sociaux et les suicides médiatisés de jeunes. Mais cela ne concerne pas que les jeunes. Il y a aussi toute la cybercriminalité… argent, amour, sexe… Et je veux rappeler qu’en cas de moindre souci il faut contacter immédiatement les autorités. On trouve facilement les liens officiels via internet. Pour autant au niveau de la CEDH (Cour Européenne des Droits de l’Homme), quasi rien n’est envisageable.

En tant que thérapeute, et sans passer pour un réactionnaire, tout passe par la surveillance, la vigilance des parents avec leurs enfants, en leur laissant néanmoins un temps de liberté.. mais surtout échanger. Car nos jeunes voient très bien que nous même sommes sur ces réseaux… pour un usage personnel ou professionnel. Raison de plus pour en parler et alerter sur les excès et les dérives.

Ce qui me questionne depuis plusieurs années, c’est le fait qu’on communique tout et n’importe quoi sur les réseaux, on s’exhibe face à des inconnus, on recherche les likes… mais nous nous parlons de moins en moins.