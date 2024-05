Fred Hersch triomphe au festival de jazz de Saint-Germain-des-Prés

Le pianiste de jazz Fred Hersh a paradoxalement longtemps été méconnu en France, alors que certains de ses élèves, qui publient volontiers leur dette à son égard, comme Brad Mehldau, l’un de ses cadets qui a bénéficié de son enseignement, étaient déjà salués sur les scènes parisiennes comme des héros. Les deux concerts donnés par le musicien américain dans l’amphithéâtre intimiste de la Maison de l’Océan, rue Saint-Jacques, où les apprentis juristes de la Sorbonne ont usé leur fond de culotte et où le grand Fred a bénéficié de plusieurs standing ovations, ont explicité pour le public français les ressorts cachés d’une chronologie qui leur avait pour partie échappée.

Si on avait le goût pour les formules journalistiques, on dirait que Fred Hersch est le chaînon manquant entre Keith Jarrett et Brad Mehldau, l’un de ses fils spirituels. Soixante-huit ans, visage émacié sous les applaudissements, et marche mécanique d’une poupée désarticulée dans ses allers et retours entre les coulisses et la scène lors des rappels, il rejoignait ainsi, non loin du panthéon de la rue Soufflot, d’autres pianistes qui ont marqué l’histoire de cet instrument : Keith Jarrett, il n’y a décidément pas de hasard, Paul Bley qui lui-même influença le grand Keith et, dans un autre vaisseau du grand corps qui mène à Bill Evans, Chick Corea.

Fred qui, sur la scène du Théâtre de l’Océan, et au-delà même de la masse compacte du public, pouvait sans doute contempler l’infini de l’élément liquide comme Karl Jaspers à Hambourg, s’y est présenté en solo.

Les commandes de Manfred Eicher, mythique fondateur du label ECM et nouveau producteur de Fred, ont contribué au début des années soixante-dix à renouveler le genre. Souvenez-vous, pour Keith, c’était Facing you et pour Paul Open, to love.

Fred se situe, il fallait s’y attendre, à l’altitude de ses devanciers, où, il faut bien le dire, le paysage est austère et aride et où on ne trouve plus grand monde.

Aridité, austérité sont des mots qui conviennent à l’écriture improvisatrice dépouillée de Fred qui, depuis son accident de 2008 l’ayant placé pendant huit mois entre la vie et la mort, l’a encore simplifiée, émondée.

De telle sorte qu’aujourd’hui ses deux mains qui, outre qu’elles dialoguent en permanence entre elles, ce qui est l’une des spécificités du jeu de Fred, dialoguent aussi, et c’est plus fondamental, avec le silence, l’écho, la réverbération et Fred lui-même, peut-être, mais lui seul le sait, avec ces grands fantômes de l’histoire du jazz, dont on a cité certaines hautes figures, alternant standards et compositions personnelles, parfois au bord de l’atonalité.