"Festival Jazz à Saint Germain-des-Prés : la musique de film investit Saint-Sulpice en grande pompe"

L’orgue, on l’a suffisamment répété, est un orchestre à lui tout seul. Sophie-Véronique a cependant dû transposer pour son instrument des musiques initialement composées pour l’orchestre entier. Elle ne disposait pas toujours pour cela des partitions et a dû faire confiance à son oreille en repassant dix fois le morceau sur le tourne-disque, comme on disait dans les années soixante, pour en saisir toute l’originalité compositionnelle et la subtilité harmonique. Mais ce fut pour elle, je vous en fais la confidence, après le rêve réalisé, un jeu d’enfant.

Mais l’essentiel fut d’improviser sur tout cela en laissant libre cours à l’imagination de l’instant et le pari fut tenu.

Le cœur du concert fut The Mission d’Ennio Morricone qui, pour Sophie-Véronique, “ inventa ” littéralement des sons. Elle revint à trois reprises au cours du programme sur le thème obsédant du film présent désormais dans toutes les mémoires. Et elle a suivi dans sa transposition les directives du maître qui, une fois l’œuvre accomplie, s’est rendu compte que la cohérence de sa vision continuée lui permettait, dans un final somptueux, de superposer toutes les partitions composées pour le film.

Nous avons quant à nous une tendresse particulière pour la musique du Mépris de Godard dont le thème donné en accords pour orchestre dans le film fut transposé ici en une mélodie à une note qui se superposait aux accords de l’orgue ressuscité.

Et on garde d’oublier Les moulins de mon cœur de l’excellent Michel Legrand, composition ouverte qui permet, entre chaque phrase, et Michel pianiste ne s’en privait pas, d’intercaler des improvisations effrénées, toutes en appogiatures et fioritures de toutes sortes.