Mystère cosmique

Et si les astronomes avaient enfin retrouvé les météorites perdues de Neptune ?

La quasi-totalité des météorites retrouvées sur Terre proviennent de la ceinture d’astéroïdes ou des planètes voisines comme Mars et la Lune. Mais Mercure, pourtant géologiquement proche, n’a jamais été formellement identifié comme source de l’un de ces fragments. Une étude récente relance pourtant le débat en identifiant deux météorites atypiques, dont la composition intrigue les scientifiques. Si leur origine mercurienne se confirme, elles pourraient révolutionner notre compréhension de la planète la plus proche du Soleil et offrir une opportunité unique d’étudier un astre encore inaccessible.