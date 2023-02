Emmanuel Macron, connaissez-vous vraiment Mourad Dali ?

Mourad Dali, responsable de l'organisation et du fonctionnement des aumôneries, et Emmanuel Macron, lors d'une réunion plénière du Forum de l'Islam de France au palais présidentiel de l'Elysée, à Paris, le 16 février 2023.

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

Mourad Dali a été reçu à l’Elysée avec d’autres représentants du Forum de l’islam de France. Soit dit en passant il n’y a, à notre avis, qu’un seul islam codifié depuis toujours et pour toujours par le Coran.

Un texte non modifiable car écrit de la main de Dieu. Quant à “l’islam des Lumières” espéré par BHL, on attendra avant de se pronconcer.

Macron a serré la main de Mourad Dali. Il aurait dû se renseigner avant de le faire.Car quand on dîne avec le diable, il faut une longue cuillère et même très, très longue s'agissant de Mourad Dali.

Ce dernier est un des co-fondateurs du CCIF , dissous depuis par le gouvernement. Pour les services de renseignement, il est un néo-salafiste. Mais il est prudent.

Il ne s’avance pas à visage découvert. Mais sur sa page, il relaye des tweets édifiants. Ainsi on peut y lire - ou on pouvait car parfois il les efface - des textes très révélateurs. Ainsi apparaît un certain Khalib qui justifie la décapitation de Samuel Paty. Suit Younouss qui considère qu’une femme court-vêtue est un danger car elle représente une “tentation”.

Le même estime que la Shoah est une “punition divine infligée aux Juifs”.

Habituellement, Mourad Dali porte une longue barbe comme tous les pieux musulmans. Mais pour se rendre à l’Elysée, il l’a partiellement rasée. Maintenant, il va pouvoir la laisser repousser.