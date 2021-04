Des scientifiques découvrent ce qui se passe vraiment dans notre cerveau lorsque nous sommes sous hypnose

Un patient sous hypnose au CHU de Lille (photo d'illustration).

Atlantico : Une étude finlandaise a analysé ce qu'il se passe dans le cerveau d'une personne plongée sous hypnose. Comment les scientifiques ont-ils procédé ?

Christophe Rodo : Le sujet principal de l'étude est une patiente très sensible à l'hypnose, si bien qu'un seul mot permet de la faire tomber dans cet état. Une fois qu'elle est sous hypnose, les chercheurs exercent une perturbation de l'activité cérébrale. Il s'agit en fait d'une impulsion donnée grâce à de la stimulation magnétique transcrânienne, au niveau du lobe occipital (à l'arrière du crâne). On observe ensuite comment cette perturbation va agir sur le fonctionnement cérébral. Le but est de comparer comment la perturbation se répand et est traitée dans le cerveau en état d'éveil et en état d'hypnose. Le tout est enregistré grâce à des électrodes d'encéphalographie placé sur le cuir chevelu.

Cette expérience a déjà été menée chez des personnes dans des états de conscience altérée comme le coma mais c'est la première fois qu'on la reproduit sur une personne en état d'hypnose.

Les chercheurs montrent notamment que sous hypnose, les différentes régions du cerveau fonctionnent plus indépendamment des autres qu'en état de conscience...

C'est à peu près les conclusions qu'on peut en tirer, mais cela est déduit de manière indirecte. Les scientifiques observent qu'en état d'hypnose, la perturbation a des conséquences plus longues sur le cerveau et elle semble être retenue un peu plus de manière différente dans certaines régions du cerveau. C'est seulement suite à cette perturbation qu'on observe un fonctionnement cérébral plus ségrégé (en îlot) en état d'hypnose qu'en éveil. Ce n'est pas le fonctionnement du cerveau en général.

Quand on plonge quelqu'un en état d'hypnose et qu'on observe le fonctionnement du cerveau, c'est difficile de dissocier si ce qu'on observe est dû au fait que votre cerveau est en état d'hypnose ou si c'est dû à la suggestion qui a fait tomber la personne en état d'hypnose.

L'autre point à bien prendre en considération pour interpréter cette étude, c'est qu'il n'y a qu'un seul patient. Ca ne veut pas dire que c'est à jeter mais c'est difficile de généraliser à toute la population. D'autant que tout le monde n'est pas sensible à l'hypnose. On ne sait pas non plus si son fonctionnement cérébral est "dans la moyenne" de la population ou pas. Cette étude est une bonne première étape pour ensuite démontrer d'autres choses.