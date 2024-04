Découvrez la pièce Gelsomina

Dans un petite salle et avec une grande économie de moyens, le spectacle puise aux sources du cirque et de l’existence des saltimbanques. Le dénuement du décor et l’absence d’artifices lui confèrent une authenticité et une humanité troublantes.

La réussite du spectacle repose sur la qualité de l’interprétation de Nina Karacosta, qui campe une Gelsomina criante de vérité. Avec quelques accessoires, elle impose sa présence et fait vibrer le public. Authentique et émouvante, elle s’empare du personnage de Gelsomina et se l’approprie totalement, avec candeur et émotion, déployant toute une palette de sentiments qui vont de la douceur à la violence, de la tendresse à la brutalité. Elle est Gelsomina avec tout son cœur, ses tripes et son innocence, comme si c’était la première fois.

Le texte sculpté par Pierrette Dupoyet garde la force et l’incandescence de l’original. Il transforme ce destin tragique en épopée.