Ces sociologues qui prennent le pouls des Ukrainiens depuis l’invasion russe

Karina Korostelina est professeur et directeur du Peace Lab on Reconciling Conflict and Intergroup Divisions à la Carter School for Peace and Conflict Resolution de l'université George Mason.

L'Ukraine subit quotidiennement l'assaut des missiles et des drones russes. En octobre, le président Zelensky a affirmé que la Russie avait lancé plus de 8 000 frappes aériennes et 4 500 missiles contre l'Ukraine depuis février, et dans les semaines qui ont suivi, les bombardements russes n'ont montré aucun signe d'apaisement. Il est impossible d'évaluer le nombre de victimes de ces attaques, mais les difficultés et les traumatismes qu'elles infligent aux Ukrainiens ordinaires ne font aucun doute. Tout cela s'inscrit dans le contexte plus large d'une guerre où des dizaines de milliers d'Ukrainiens et de Russes ont été tués dans les combats de la ligne de front, où les infrastructures soviétiques et post-soviétiques de longue date ont été détruites et où l'accès des citoyens à l'électricité, à l'eau et au chauffage a considérablement diminué. Des centaines d'établissements ukrainiens, allant de villages et de petites villes à des cités entières, ont été détruits.

Quelles sont les conséquences de cette violence sur les sentiments des Ukrainiens ordinaires, en particulier ceux qui sont proches des lignes de front, à l'égard des dirigeants, de l'armée et du peuple russes ? Comment les Ukrainiens ordinaires traitent-ils cette guerre sur le plan émotionnel ? Comment se voient-ils par rapport à un État et une nation autrefois considérés comme amicaux et fraternels ?

Le Kyiv International Institute of Sociology (KIIS) ukrainien et le Levada Center russe ont coopéré entre 2008 et 2018 à la création d'un ensemble de données comparatives sur les attitudes positives/négatives envers l'Ukraine en Russie et envers la Russie en Ukraine. Lorsqu'ils ont commencé leurs recherches sur le sujet, les attitudes des deux pays envers l'autre étaient largement positives. À la suite de la guerre d'août 2008 entre la Russie et la Géorgie, les attitudes envers l'Ukraine en Russie se sont détériorées et sont devenues négatives, tandis que les Ukrainiens ont conservé des sentiments positifs envers la Russie. Cela a changé en 2014, lorsque les attitudes des deux pays envers l'autre sont devenues négatives. Cependant, après avoir atteint un point bas en 2015, les attitudes de l'Ukraine envers la Russie se sont redressées et sont redevenues globalement positives à la fin de 2017. Dans l'ensemble, il y avait une image plus positive de la Russie parmi les habitants de l'Ukraine que d'une image positive de l'Ukraine parmi les habitants de la Russie.

Comment l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022 a-t-elle changé les attitudes ? Il est pratiquement impossible de mener une enquête représentative à l'échelle nationale au moyen d'entretiens en face à face dans un pays en guerre. Nous avons toutefois pu organiser une étude plus ciblée sur les attitudes de plus de 1800 personnes ordinaires dans le sud-est de l'Ukraine, dans trois villes ukrainiennes proches des lignes de front de la guerre la plus proche : Poltava, Dnipro et Zaporizhzhia. Nous avons cherché à saisir les attitudes non seulement des résidents locaux de ces villes mais aussi des personnes déplacées qui ont dû fuir les combats plus à l'est dans le Donbas et à Kherson et Zaporizhzhia. L'enquête a été administrée en juillet 2022 par le KIIS, en respectant les protocoles de santé et de sécurité dans les trois villes. Elle a été menée sous la forme d'entretiens en face à face dans les résidences d'habitation et les lieux d'hébergement temporaire des personnes déplacées. Il convient de noter que Dnipro et Zaporizhzhia ont toutes deux subi des attaques à la roquette pendant cette période. Les données ont été compilées, comparées et corroborées en plusieurs étapes au niveau des villes et au niveau national par des statistiques démographiques, le ratio des résidents et des PDI dans chaque ville, et le ratio de population entre les villes. Les résultats de l'enquête révèlent des schémas complexes de perception de la différence, ainsi que des sentiments très divers à l'égard des dirigeants, de l'armée et de la population russes en général. Voici les trois principales conclusions.

Les Ukrainiens éprouvent de fortes émotions négatives à l'égard de la Russie mais distinguent les dirigeants et les militaires de la population russe en général.

Nous avons utilisé une échelle en 10 points pour évaluer les émotions ressenties par ces Ukrainiens de première ligne à l'égard de la Russie. L'enquête montre que les répondants font clairement la distinction entre les dirigeants et les militaires russes et les citoyens de la Russie. Ils éprouvent également des sentiments légèrement plus négatifs à l'égard des résidents des républiques autoproclamées (DPR et LPR) par rapport à la population russe. Nos résultats montrent que les émotions les plus fortes à l'égard de la Russie sont le dégoût (9,3 envers les dirigeants, 9,0 envers les militaires, 6,8 envers la population et 7,4 envers la RPD et la RPL), la colère (9,2 envers les dirigeants, 8,9 envers les militaires, 6,9 envers la population et 7,4 envers la RPD et la RPL) et la haine (9,2 envers les dirigeants, 8,9 envers les militaires, 6,5 envers la population et 7,1 envers la RPD et la RPL).

Si l'anxiété et la peur sont moins polarisées, elles montrent également la distinction entre les sentiments à l'égard des dirigeants russes et de l'armée, par opposition au peuple russe. Les émotions les plus négatives sont liées aux dirigeants russes et un peu moins aux militaires russes. Cependant, aucune différence significative n'a été constatée pour les émotions positives, celles-ci étant à peine exprimées.

Les Ukrainiens voient plus de différences entre les nations qu'entre les personnes

La guerre qui a débuté il y a dix mois a rapidement renforcé la perception des différences entre la Russie et l'Ukraine en tant qu'Etats et nations. Les Ukrainiens se sont unis autour de la nécessité de protéger leur pays et de l'idée de l'indépendance de l'Ukraine, ce qui a entraîné un éloignement des liens avec la culture et la langue russes. Toutefois, le processus de différenciation n'est pas uniforme ; il comporte de multiples dimensions, telles que des actes d'affirmation des frontières politiques, culturelles et morales.

Pour comprendre comment les Ukrainiens perçoivent la différence avec la Russie, nous leur avons posé des questions sur leurs opinions concernant ces multiples dimensions de la division potentielle. Les résultats ont montré que la différenciation politique est plus forte entre les nations qu'entre les personnes. 85% des personnes interrogées considèrent la Russie et l'Ukraine comme des nations complètement différentes. Cependant, moins de personnes interrogées (70%) voient de fortes différences entre les citoyens ukrainiens et russes.

Les Ukrainiens de première ligne voient une forte distinction morale entre les Ukrainiens et les Russes, mais certains acceptent encore la similarité entre les cultures.

L'analyse de la différenciation entre les personnes montre que la différence morale est la dimension la plus importante, 67% des personnes interrogées n'étant pas d'accord et 16% étant d'accord pour dire que les Russes et les Ukrainiens ont des morales similaires. De même, 61% des personnes interrogées pensent que les Ukrainiens sont de meilleures personnes que les Russes (avec seulement 14% d'avis contraire). Les opinions sur les différences culturelles sont moins définitives : 52 % des personnes interrogées ne sont pas d'accord avec l'affirmation selon laquelle les cultures russe et ukrainienne sont similaires, contre 31 % qui sont d'accord. De nombreuses personnes interrogées s'identifient encore à la culture et à la langue russes, seule la moitié d'entre elles n'étant pas du tout d'accord avec cette affirmation. Si l'identité nationale de l'Ukraine est importante pour 90 % des répondants, ils considèrent l'Ukraine comme un État pour tous les citoyens (63 %) et comme un État multiethnique (28 %) plutôt que comme un État ethnique d'Ukrainiens (8 %).

Ce rôle prépondérant de la dimension morale est également évident dans la façon dont les gens perçoivent les normes sociales dans la société. Ainsi, 72% pensent que le fait d'être un meilleur peuple que les Russes est devenu une norme en Ukraine et 84% considèrent l'exigence d'être spirituellement plus fort que les Russes comme une norme pour tous les Ukrainiens. Les personnes interrogées sont plus ambivalentes quant aux normes sociales de différenciation culturelle : seuls 57% pensent qu'il est normatif de considérer les cultures russe et ukrainienne comme différentes et 27% sont d'accord pour dire que les considérer comme similaires est toujours une norme en Ukraine.

Ainsi, l'enquête révèle une augmentation significative des attitudes négatives envers les dirigeants et le peuple russes. Cependant, elle montre également que si une majorité écrasante d'Ukrainiens sur les lignes de front considèrent la Russie comme totalement distincte de l'Ukraine et éprouvent des émotions extrêmement négatives à l'égard des dirigeants et des militaires russes, ils voient un peu moins de contrastes avec les citoyens russes et leurs émotions à l'égard de ces derniers sont plus différenciées. L'enquête montre également que pour les Ukrainiens, la moralité plutôt que la culture devient le principal point de distinction avec la Russie et les citoyens russes. Être plus honorable et plus éthique que les Russes est une norme émergente dans la société ukrainienne, qui fait partie d'un nouveau "sens commun". Ce sentiment d'identité moralisé, dans lequel les Ukrainiens croient qu'ils mènent une bataille juste entre le bien et le mal, est probablement une source majeure de résilience et d'optimisme pour les Ukrainiens dans cette guerre.