Aurélien Pradié : « La droite n’a besoin ni de grandes phrases ni de gestionnaires mais d’audace et d’imagination »

Aurélien Pradié ne sera pas candidat à l'élection présidentielle mais souhaite refonder LR pour que le parti revienne au pouvoir

Atlantico : Vous ne serez pas candidat à l'élection présidentielle mais vous voulez refonder LR pour qu’il revienne au pouvoir. Quel est votre constat sur l'État du pays ?

Aurélien Pradié : Je n’ai jamais vu un pays aussi fracturé. Je pense que l’une des plus grandes fautes d’Emmanuel Macron a été de tenter de dresser méthodiquement les Français les uns contre les autres, avec un cynisme absolu. On a eu droit aux retraités contre les plus jeunes, aux urbains contre les ruraux, aux vaccinés contre les non vaccinés, etc. Mon deuxième diagnostic, c’est un état de perte de contrôle du pays que ce soit sur les sujets énergétiques, régaliens, d’immigration de souveraineté alimentaire. On a perdu le contrôle et il y a un sentiment d'impuissance politique à tous les étages.

Et qu'est ce qui, selon vous, a mené à cette perte de contrôle, à cette impuissance politique que vous venez de dénoncer ?

De nombreuses années de lâcheté. Je pense que le politique n’a plus d’idéal. Emmanuel Macron en fait partie, mais ça va au-delà. Je pense qu'on a perdu depuis quelques années le goût, y compris à droite, de changer vraiment les choses. A force de devenir simplement des gestionnaires de la réalité, la réalité nous a rattrapé. Elle nous rattrape sur tous les sujets du quotidien. C’est ce qui a provoqué une perte de contrôle total et une forme de négligence permanente. On a absolument tout négligé, à commencer par notre filière nucléaire, énergétique. A force d'avoir des politiques qui n'étaient pas à la hauteur ni de l'idéal ni de la gestion de la réalité, on a fini par avoir un pays qui décroche. Pendant ce temps-là, les Allemands ont tout fait pour se restructurer quand nos responsables politiques ont vécu sur cette idée, qu'au fond, il fallait juste accompagner la réalité et plus la transformer.

Est-ce que, dans ce constat, vous incluez le dernier mandat de Nicolas Sarkozy qui est la dernière fois que la droite a gagné les élections ? Ou est-ce que, selon vous, ça va après ? Est-ce que, selon vous, ça inclut les responsables politiques de droite qui n'ont pas su remporter les élections depuis Nicolas Sarkozy ?

Le passé ne m’intéresse pas. Je pense que la droite est prisonnière de son passé et des échecs du passé. Ce que je veux, c'est regarder la suite. Et ce n'est pas une facilité de langage mais une question de méthode. On a assez parlé du passé, joué la repentance, tiré les constats. C'est d'ailleurs pour ça que je veux la présidence des Républicains. Je pense qu'on ne peut pas toujours recommencer avec les mêmes méthodes, le même discours et les mêmes responsables, comme on le fait depuis des années en se disant que, au final, ça suffira. Je pense qu'il faut revenir à quelque chose de plus radical désormais dans la manière d'aborder la suite.

Est-ce que cela veut dire que la droite doit être prête à un grand chamboulement idéologique ?

Je ne sais pas ce que ça veut dire un grand chamboulement idéologique, mais je n'aime pas ceux qui font des grandes phrases. Ceux qui jouent la bataille de l’idéologie sont en général des impuissants politiques. Ils sont capables de faire de la littérature politique, des colloques, mais ne sont pas capables d'exprimer dans des actes concrets leur idéologie. On trouve ça presque romantique d'avoir des politiques qui parlent de crise de civilisation, mais qui sont incapables de porter une seule proposition concrète pour changer la vie des Français. La vraie force de la politique c’est de joindre l'idéologie à l'action. La droite doit avoir une obsession, c'est reparler à tous les Français. Ça fait dix ans qu'on ne le fait pas. C’est pour ça que je parle de droite populaire. Le combat entre la petite droite libérale ou conservatrice, dure ou molle, n’est pas le bon. Il faut mener le combat d'une droite populaire qui soit capable de parler à tout le monde et d'avoir un projet politique qui puisse rassembler dans une aventure commune, même si c’est ce qu’il y a de plus difficile à faire. Et en même temps, si on arrive à faire ça d’abord on gagne et ensuite on transforme.

Est-il possible d’avoir un discours qui parle aux classes populaires et en même temps à tout le monde, notamment quand on voit que la droite n’arrive plus à s’adresser aux classes populaires ?

Ça nous est arrivé par le passé, non ? En 1995, ça nous est arrivé. En 2007 aussi. C’est juste le cœur de la politique. Tout le reste, ce sont des petites distractions. La politique est puissante le jour où elle arrive à porter un récit national. Ceux pour qui la politique n'est qu'une affaire de parts de marché, de clientélisme sont des fossoyeurs de la politique.

Comment à droite, on va, à l'heure actuelle, rechercher les électeurs qui sont partis et ceux qui n'ont jamais tellement été intéressés par la droite ?

Un électeur qui est parti, je ne sais pas très bien ce que ça signifie. Les électeurs n’appartiennent à personne, on ne part pas avec un tatouage sur le bras. Il faut réussir à embarquer tout le monde. Pour reconquérir l’électorat populaire et pour cela il faut reparler des sujets du quotidien. Il y a une forme de snobisme intellectuel qui a consisté à faire de la métapolitique l’Alpha et l'Oméga du débat mais je trouve que c’est de la lâcheté. Il faut prendre les problèmes du quotidien un par un et les régler un par un. Toutes les dépossessions que les Français connaissent aujourd'hui sur les salaires, sur l'accès aux soins, sur l’écologie, il faut s’en charger. Et ce jour-là vous réussirez à reconquérir les électeurs. Tout le défi est de porter en même temps une vision plus politique sur ces sujets. Cela commence par là. J’ai tellement entendu de politique se faire plaisir à faire des grandes phrases, cela ne mène à rien. Il faut en revenir à une vision concrète de la politique. C’est difficile, mais c’est ce qui nous manque le plus.

Est-ce que l'Etat peut à l'heure actuelle assumer de répondre aux problèmes du quotidien des Français dans la situation dans laquelle il est actuellement ? Avec ses obésités, ses impuissances ?

Ce n’est pas seulement à l’Etat de le faire. Le politique c’est aussi la mobilisation des entreprises, du secteur associatif, etc. Et puis si demain le politique n'est pas capable de régler le problème d'une femme qui met quatre mois à voir un gynécologue, c'est qu'il vaut mieux arrêter le politique. Même chose pour les questions d'immigration hors de contrôle. Dans les problèmes du quotidien, il y a des problèmes qui sont éminemment politiques et que le politique doit régler.

Comment faire pour les régler à l’heure actuelle ? Par quel bout le prendre ?

En les prenant les uns après les autres. Aujourd’hui nous avons un sujet sur la question migratoire : comment est-ce qu'on règle la nécessité absolue de reprendre la main sur l’immigration. Concrètement, on arrête de dire qu'on va augmenter le nombre de places dans les centres de rétention quand on sait que la place en centre de rétention coûte 700 € par jour et par personne. Quand on sait qu'on expulse à peine 40 % de ceux qui sont passés par un centre de rétention. On arrête cela et on dit clairement que désormais, on revient vers l'Algérie, vers l'Albanie, vers la Géorgie, en posant des règles très claires sur la fin des visas pour leurs dirigeants tant qu'ils ne reprennent pas leurs ressortissants, sur le blocage des échanges d'argent par Western Union, sur des achats de gaz différés, etc. Il faut juste que le politique reprenne vraiment la main sur ces sujets et qu'on le fasse sur tous les autres sujets. Sur le handicap : comment est-ce qu’on lutte contre le fait qu'un tiers des enfants en situation de handicap ne sont pas scolarisés au sein de l'école de la République? Il y a des solutions qui existent très bien, en Italie, mais nous on ne sait pas le faire. Qu'est-ce qu'on fait en matière d'écologie quand on nous rebat les oreilles pour nous dire que la seule énergie renouvelable possible, c'est l'éolien, alors même qu'on a des barrages hydroélectriques qui n'attendent que de nouveaux investissements pour produire davantage d'électricité ? Ça veut dire qu'on on dit à la Commission européenne qu'on ne remettra pas en concurrence nos barrages hydroélectriques et que nous allons réinvestir. Quand on prend les sujets les uns après les autres, je suis assez convaincu qu’on peut les régler et je suis convaincu que quand on les aligne bout à bout, ça finit par faire une idéologie. Ça permet aussi de dresser un cap pour le pays.

Vous parlez de la Commission européenne sur les sujets énergétiques. Si on étend la focale, quelle responsabilité vous faites porter à l'Union européenne sur la situation actuelle de la France ?

Je considère que la bureaucratie et le pouvoir de la bureaucratie européenne n'a pas été pris par Bruxelles, il a été cédé par les responsables politiques français. Ce qui est beaucoup plus grave. La bureaucratie européenne n'a pas eu besoin de se battre pour prendre plus de pouvoir. Les responsables politiques français lui ont abandonné du pouvoir. Un exemple très précis. Je pense que c'est une erreur absolue de rester encore dans le marché européen de l'électricité et une lâcheté supplémentaire de la part d'Emmanuel Macron de vouloir négocier des règles d'aménagement du marché européen d'électricité. Le marché européen est devenu un piège pour la France mais les responsables politiques n’osent pas le dire car ils ont abandonné le pouvoir. Mais je crois aussi beaucoup à ce que l'Europe peut faire. Je pense que l'Europe devrait faire bien plus en matière de programmes de recherche médicale. Il y a aujourd’hui un défi gigantesque qui est celui des maladies neurodégénératives et comme pour la recherche sur le cancer notamment, c'est le moment de lancer un grand plan pour lutter contre ces maladies. Je pense qu’il faudrait s’armer contre les méga-incendies également.

Et sur des sujets politiques, diplomatiques, juridiques ?

La diplomatie, pour moi, ne se gère pas au niveau européen. Le président Macron commet des erreurs gigantesques : en supprimant un corps diplomatique, en faisant que la voix de la France ne pèse quasiment plus. Je suis convaincu qu'il nous faut renouer avec le continent africain parce qu'on ne pourra pas gérer plus de 2 milliards d'habitants qu'il y aura ce continent africain en 2050, si on ne va pas nous même renouer des liens avec ce continent. Ce n'est pas à l'Europe de le faire, c'est à la France. La puissance qu'a été la francophonie durant des décennies, on l'a totalement abandonnée. En réalité, je suis assez idéaliste. D'abord parce que je n'imagine pas qu'on puisse s'engager en politique ou être député de la nation à 36 ans, si on n'est pas un peu idéaliste. Moi, j'y crois encore. Je pense que la puissance de la politique se retrouvera au fur et à mesure que l'homme politique retrouvera un idéal. L’un va avec l’autre.

Un idéal, mais aussi des solutions concrètes…

Les deux vont ensemble. L’idéal sans solutions concrètes, ça fait 8 % aux élections européennes. Ce qui compte, c'est qu'on soit capable de joindre les deux bouts : l’idéal – ce qu’on veut faire du pays -, la promesse d'émancipation pour les Français, la promesse que leur vie sera meilleure demain, parce que c'est bien là le cœur de la politique. Quand j'entends des responsables politiques français, parfois à droite, qui n'espèrent pas que la vie des Français soit meilleure demain, je me dis qu'on a loupé quelque chose. Donc c'est ce chemin d'espoir que je veux retrouver, avec une exigence qui est d'aller jusqu'à la solution concrète. Poser des grands principes tout le monde peut le faire mais la puissance du politique est dans l’alliance des deux.

Avec la hausse des prix de l'énergie et la baisse de nos prévisions de croissance et de gain de productivité, on a le sentiment que les fondamentaux de notre prospérité économique sont en train de s'effondrer. Est-ce que vous êtes inquiet pour l’avenir de la France ? Est-il possible d’agir ?

Non seulement, il est possible mais il est vital d’agir. On ne va pas tout abandonner ou dire que tout est fini. Je ne suis pas un pessimiste. En revanche, je pense qu'on est arrivé totalement au bout d'un cycle politique. Nous ne pouvons plus continuer à cacher la réalité et le cœur du sujet, c'est la reprise de souveraineté. Sur la question énergétique, sur la question de la lutte contre l'inflation, etc. Il faut une reprise en main par le politique.

Est-ce que la reprise en main par le politique passe aussi par une confrontation avec un certain nombre de nos hauts fonctionnaires, de nos grands corps d'Etat qui tournent un peu en autarcie ?

Oui, sûrement. Mais ça vaut aussi pour le politicien qui parfois tourne aussi en autarcie. Ça passe par une respiration profonde, y compris de l'appareil d'État. Mais là, une fois de plus, on a laissé l'appareil d'Etat prendre la place que le politique n’occupait plus. Et on a fait pire, puisque l’on a des responsables politiques qui sont des caricatures de l'appareil d'Etat. Regardez le banc des ministres aujourd'hui, c’est une panoplie de technos, de consultants, qui ont organisé la faillite générale du pays. Jusque-là, on en faisait juste des chefs de bureau. Emmanuel Macron en a fait des ministres, c'est pour moi l'aboutissement le plus absolu de la démission du politique.

Est-ce qu'il y a, chez LR, les figures politiques pour assumer une relève ?

Ce n'est pas à moi de le dire, c’est à chacun d’en juger. Mais ce que je vois tous les jours, avec mes collègues députés et mes collègues élus locaux, quand je vais sur le terrain pour mener cette campagne, c’est qu’il y a sûrement une relève à droite. Je crois qu'on le montre au quotidien. Chacun peut avoir son avis sur la nouvelle génération à droite, mais on a suffisamment été formé et avons suffisamment pratiqué pour pouvoir exercer des responsabilités. Donc il y a une relève et surtout il y a deux générations qui ont envie de se passer le relais et pas de guerre de génération.

Vous avez la proposition d'une école de formation pour vous. Est-ce que vous pensez que c'est ce qui va permettre de faire accoucher cette nouvelle génération ?

Pas seulement mais cela y contribue. Je pense qu'on a besoin de former les militants, de former au message politique, au militantisme, à notre idéologie, nos propositions et nos solutions. Et on a besoin à droite de retrouver un pouvoir qu'on a perdu, celui de l’imagination. La droite à toujours été du côté des aventuriers politiques, de ceux qui cassent les codes. Ça fait des années qu'on ne casse plus les codes et que nous sommes devenus des caricatures. Quand la droite n'est plus audacieuse, elle n’intéresse plus personne. Que ce soit Chirac ou Sarko en 2007, ils cassaient les codes et c'est ce qu'on aimait à droite. Cette école et l'organisation du parti ont vocation à faire respirer, à redonner du gaz et de l'énergie à tous ceux qui ont envie de faire de la politique.

Est-ce que vous avez le sentiment que les corps intermédiaires jouent actuellement le rôle qu'ils devraient jouer dans une démocratie ?

Non, mais sans doute car on ne leur a plus laissé de place. C’est vrai pour les corps intermédiaires et même jusqu'aux intellectuels. Je suis effrayé de voir que plus personne ne pense quoi que ce soit de nouveau sauf dans la radicalité. Désormais, vous êtes intelligents si vous êtes radical. C'est devenu une forme d'intelligence médiatique très répandue. Et moi, je ne crois pas à ça. Donc les corps intermédiaires, on a besoin de les restructurer. On a besoin de retrouver du militantisme politique parce que c'est ce qui permettra de rebâtir notre maison et notre démocratie et faire en sorte que les citoyens y croient.

Face à l'ampleur de la tâche, de la reconstruction, Est-ce qu'il ne faut pas un minimum de radicalité ?

Si la radicalité, c’est être idéaliste oui. Mais si c’est la radicalité qui consiste à dire quelque chose de bête suffisamment fort pour paraître faire preuve d’intelligence politique, la réponse est non. Et puis la radicalité des salons c’est la radicalité de petits bonhommes, des révolutionnaires de papier. La radicalité, c'est être capable de croiser le regard d'un Français et de lui dire voilà comment dans votre vie quotidienne, on va changer les choses. Ça, c'est la radicalité.

Est-ce que pour vous, les changements nécessaires passent par une refonte institutionnelle, une considération institutionnelle ?

C’est une bonne question. La question institutionnelle ne doit pas être absente de notre réflexion. Je suis très attaché à la sixième République, je vois ce qu'elle nous permet de stabilité mais je pense aussi qu'on a besoin d'apporter une touche de modernité. Je pense qu'il faut qu'on retrouve de la force dans notre démocratie parlementaire. Je suis très favorable à ce qu'on ait à un rythme très intense - quasiment tous les trimestres - une semaine entière qui soit consacrée à l'examen de propositions de loi issues d'initiatives citoyennes. Les parlementaires joueraient pleinement leur rôle de représentants du peuple en examinant les propositions issues des citoyens. On ne coupera pas à la nécessité de faire respirer nos institutions.

Selon vous, quelle est la mère de toutes les batailles, s'il y en a une ?

C'est l'école, incontestablement. Notre école aujourd'hui est en train de faire de la reproduction sociale comme ça n'a jamais été le cas. Et le jour où vous ne formez plus à l’émancipation intellectuelle, sociale, culturelle, vous échouez à ce qu’est la promesse même de la France : l'ascenseur social et la promesse républicaine. Le jour où on a abandonné nos enseignants, on a perdu la première des batailles. Mais c'est aussi par-là que peut passer la reconstruction profonde. Il faut restaurer la promesse républicaine qui veut que chaque enfant de ce pays, d’où qu'il vienne, quel qu'il soit, sache que s’il passe par l'école de la République et produit des efforts, il pourra trouver sa place dans notre société.

Avec quelles mesures concrètes ?

Il nous faut vraiment reformer nos enseignants. Je souhaite qu'on recrée une école normale de la République. On ne peut pas leur demander d'assurer la mission qui est la leur s'ils ne sont pas parfaitement formés à cela. Je considère que notre pays doit se donner l'objectif absolu que tous les enfants arrivent en sixième en maîtrisant la lecture, l'écriture et le calcul. Ce sont deux axes pour moi essentiels. Le troisième, c’est qu’au sein de l’école il ne doit y avoir aucune intrusion politique, communautaire, religieuse, etc.

En 2021, vous déclariez dans une tribune au Monde concernant les restrictions Covid : « Ces privations de liberté seront-elles réversibles, dans les faits, mais surtout dans les esprits ? » Où est votre discours sur les libertés quand vous prônez l'interdiction du voile « peut-être même dans l'espace public », et la possibilité d’une uniforme ou vêtement d’appartenance à l’université ?

Lorsque je parle d'enfants à l'école, au collège et au lycée, lorsque je parle de voile à l'université, je ne considère pas qu'il s'agisse de l'expression d'une liberté. C'est là où il y a une cohérence sincère dans ce que je dis. On peut la moquer, mais il y a une vraie cohérence. Je suis profondément attachée au fait qu’on ait des espaces sacrés de la République. Et je vous le dis en ayant moi-même été baptisé à mes 18 ans. Je n’ai aucun problème avec l'appartenance religieuse mais je souhaite que la première reconnaissance dans l'espace public ou dans les lieux sacrés de la République soit celle d’une appartenance religieuse. On ne peut plus être dans de petits arrangements sur ces questions. Vous avez raison, j'ai toujours été très attaché aux libertés individuelles. Je suis peut-être un de ceux qui les a le plus défendu durant la période Covid. Mais pour moi, le voile n'est pas l'expression d'une liberté.

Et sur la question de l'uniforme ou du vêtement d’appartenance ?

A l'école, au collège et au lycée, on voit bien aujourd'hui que c'est un extrêmement difficile de faire appliquer l’interdiction des signes religieux et que la meilleure manière de le faire, c'est la tenue unique. D'autant que ma réflexion inclut aussi mon expérience de maire qui a vu dans son école des enfants arriver avec les derniers vêtements à la mode et d'autres avec ceux de leurs parents. Progressivement, nos écoles, collèges et lycées sont aussi devenus des lieux dans lesquels on arrive à identifier nos enfants selon leur appartenance sociale. Cela a toujours été douloureux pour moi. Tenter d'effacer les différences vestimentaires, ça n'est pas une atteinte aux libertés mais le premier outil d'émancipation pour des enfants, des collégiens, des lycéens.