A voir également au cinéma : "La promesse verte" d’Edouard Bergeon ; "Pas de vagues" de Teddy Lussi-Modeste

La promesse verte d’Edouard Bergeon. Avec Alexandra Lamy, Félix Moati, Sofian Khammes, Antoine Bertrand…

Scandalisé par le problème de la déforestation orchestrée en Indonésie par les exploitants d’huile de palme sans scrupule, Martin, 28 ans (Félix Moati) rejoint une ONG pour essayer de le dénoncer. Après un tragique évènement, il veut rentrer en France pour témoigner. Mais il est arrêté à l’aéroport de Djakarta avec de la drogue qu’on a mise dans ses affaires. Le verdict tombe : il est condamné à mort. Aidée par le consul de France en poste dans la capitale indonésienne (Sofian Khammes, très juste comme à son habitude), sa mère ( Alexandra Lamy) va tout tenter pour le sauver…

Pour son deuxième film, Edouard Bourgeon, le réalisateur d’Au nom de la terre, propose un thriller écologique sur le désastre des cultures d’huile de palme en Indonésie. Le sujet avait de quoi passionner. Mais à trop vouloir convaincre, Edouard Bourgeon (et son co-scénariste, Emmanuel Courcol) verse par moments dans le militantisme appuyé. Dommage ! Restent, qui ne sont pas rien, la belle et ambitieuse réalisation du film et aussi ses interprètes, tous formidablement investis, Alexandra Lamy en tête, formidable en mère courage. Intéressant, utile, mais trop convenu.

Recommandation: 3 cœurs

Dominique Poncet

Pas de vagues de Teddy Lussi-Modeste - Avec François Civil, Shain Boumedine, Bakary Kebe, Toscane Duquesne…

Julien (François Civil) est un jeune professeur de français. Idéaliste, il fait de son mieux pour créer du lien avec quelques élèves, notamment Leslie (Toscane Dusquesne), une adolescente timide. Sauf que cette proximité est mal perçue par certains camarades, qui prêtent à l’enseignant de mauvaises intentions. Un jour, Julien se retrouve accusé de harcèlement envers Leslie. Petit à petit, le scandale se propage au sein de l’établissement et la vie du jeune professeur prend une tournure cauchemardesque…

Teddy Lussi-Modeste s’était déjà fait remarquer avec ses deux premiers films, Jimmy Rivière et Le Prix du succès. Le voici de retour avec Pas de vagues, son nouveau long-métrage aussi captivant qu’efficace. Le cinéaste s’inspire ici d’un événement dont il a été le principal concerné, il y a plusieurs années, alors qu’il était enseignant. Pour relater cet épisode, il a fait appel à la désormais incontournable Audrey Diwan (L’Événement) pour l’aider dans le scénario. Un duo de talent pour un film dont la tension va crescendo jusqu’à un dénouement qui laisse le spectateur sans voix. En prime, François Civil trouve ici l’un de ses meilleurs rôles. Une œuvre puissante.

Recommandation: 4 cœurs

Antoine Le Fur

Paternel de Ronan Tronchot- Avec Grégory Gadebois, Géraldine Nakache, Lyes Salem…

Prêtre énergique et solaire, Simon (Grégory Gadebois), est entièrement dévoué à la paroisse dont il a la charge. Mais voici qu’un jour débarque Louise (Géraldine Nakache), une petite amie qu’il avait eue avant de prononcer ses vœux. Elle est accompagnée d’Aloé (Anton Alluin), un petit garçon de onze ans, dont elle affirme qu’il est son fils. Le quotidien de Simon, déboussolé par cette nouvelle, va voler en éclats. Partagé entre son fils et ses fidèles, incapable de convaincre sa hiérarchie que son apostolat est compatible avec l’amour paternel, le prêtre va aller jusqu’à remettre en question ce sur quoi il avait fondé sa vie.

Traiter de la remise en question du célibat des prêtres… Le sujet était casse-gueule. Ronan Tronchot et son co-scénariste Ludovic du Clary s’en tirent bien. Émouvant, mais pas mélo, leur film, réalisé par le seul Ronan Tronchot (c’est son premier long métrage !) est un bijou d’équilibre et d’authenticité. On peut juste regretter qu’il soit un peu trop sage dans sa réalisation. Grégory Gadebois est Simon. Décidément, ce comédien a un talent inouï. Quoiqu’il joue, il est plus que parfait, de justesse, de naturel et de simplicité.

Recommandation : 3 cœurs

Dominique Poncet

O’Corno, une histoire de femmes de Jaione Camborda- Avec Janet Novás, Julia Gomez, Carla Rivas…

1971, dans l’Espagne franquiste. Maria (Janet Novas) aide les femmes qui accouchent mais également celles qui souhaitent mettre fin à leur grossesse. Les événements prennent une tournure dramatique le jour où une jeune fille décède des suites d’un avortement dont elle est à l’origine. Maria doit alors quitter le pays en urgence, en laissant tout derrière elle. Elle se réfugie au Portugal où elle fait la rencontre d’autres femmes. À leurs côtés, elle découvre qu’une nouvelle vie est possible…

O Corno, une histoire de femmes est certainement l’un des plus beaux films sur la sororité, ce concept éminemment contemporain qui a parfois tendance à être galvaudé. La solidarité est de mise entre les différents personnages féminins du nouveau long-métrage de la cinéaste espagnole Jaione Camborda (Arima). Sensible et délicat, le film reste toutefois assez inégal, notamment dans sa deuxième partie. Reste la performance incroyable de la danseuse Janet Novas, en femme en quête d’émancipation.

Recommandation : 3 cœurs

Antoine Le Fur

L’Affaire Abel Trem de Gábor Reisz - Avec Gáspár Adonyi-Walsh, István Znamenák…

C’est la fin de l’année scolaire à Budapest. Recalé au bac à cause d’un oral désastreux, Abel va raconter un bobard à ses parents et prétendre qu’il a été saqué par son examinateur, un professeur libéral, pour la raison qu’il portait un pin’s nationaliste… Sans s’en rendre compte, l’ex aspirant-bachelier va déclencher un scandale politico- médiatique, qui va le dépasser, puisque des gens de tous bords vont s’en mêler et donner leur avis.

Pour raconter son histoire de mensonge et le fracassant scandale qui s’en est suivi, Gábor Reisz a utilisé une structure narrative complexe : il l’a déclinée selon trois points de vue différents: celui d’Abel, celui de son père et celui de l’enseignant incriminé. Mais partant du principe très « pirandellien » qu’ « à chacun, sa vérité » , il s’est bien gardé, en revanche, de donner son avis sur les récits de ses trois personnages. Avec ce résultat assez stupéfiant de mettre finalement le spectateur face à la complexité, à l’hétérogénéité et aux divisions de la société hongroise contemporaine, tout en ayant dénoncé, au passage, les dérives du bouche à oreille . Trop fort , Gàbor Reisz! On comprend pourquoi son film a été primé à la dernière Mostra de Venise. Édifiant, amusant, et d’une savante fluidité…

Recommandation : 4 cœurs

Dominique Poncet