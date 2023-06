A voir également au cinéma cette semaine : "Dernière nuit à Milan" d'Andrea Di Stefano ; "Camilla sortira ce soir" d’Inès Maria Barrionuevo

"Camilla sortira ce soir" d’Inès Maria Barrionuevo est à retrouver au cinéma dès ce mercredi 7 juin.

Camilla sortira ce soir d’Inès Maria Barrionuevo - Avec Nina Dziembrowski, Adriana Ferrer…

Lorsque sa grand-mère tombe malade, Camila (Nina Dziembrowski) quitte sa province pour s’installer avec sa mère et sa sœur à Buenos Aires. Dans la capitale argentine, elle intègre une institution privée très traditionnaliste. Sa rencontre avec une camarade, Clara (Maite Valero), vient bousculer ses repères et ses certitudes…

Camila sortira ce soir est un film au charme envoûtant. Dès les premières minutes, la cinéaste adopte avec brio le point de vue du personnage principal qu’interprète avec un naturel déconcertant la jeune Nina Dziembrowski. Malgré un scénario assez poussif, le long-métrage vaut toutefois le détour pour son discours féministe d’une grande justesse et finement amené.

Recommandation : 3 cœurs

Antoine Le Fur

Dernière nuit à Milan d'Andrea Di Stefano - Avec Pierfrancesco Favino, Linda Caridi, Antonio Gerardi…

Franco Amore (Pierfrancesco Favino) porte bien son nom. En 35 ans d’une honorable carrière de carabinier où il a essayé d’être un honnête homme, il n’a jamais fait usage de son arme. Mais voilà que, la dernière nuit de son service, tout semble pouvoir basculer. En acceptant d’ « accompagner » un sac de diamants destiné à la mafia chinoise (pour arrondir ses fins de mois difficiles), il va tout risquer : son travail, jusque là irréprochable, au service de l’Etat; son amour pour sa femme Viviana; et même sa propre vie… Une nuit longue et palpitante commence dans les rues de Milan. Franco le pacifiste s’en sortira-t-il ? Dans quel état ? En tirant ? En ne tirant pas?…

Décidément le polar va bien à Andrea Di Stefano. Après les épatants Paradise Lost et The Informer (joués en anglais), il nous offre son premier thriller tourné dans sa langue maternelle et son pays natal, et cela, sans aucune baisse de régime, bien au contraire. Particularité de ce nouveau polar ? À travers son intrigue, bien menée et son rythme haletant, il met en lumière la vie des flics italiens écartelés entre l’honnêteté, qui les contraint à un train de vie plus que chiche, et la corruption qui peut leur permettre d’accéder à une existence plus aisée. Porté par un duo d’acteurs irréprochables (Pierfrancesco Favino et Linda Caridi, qui joue son épouse), et aussi par une réalisation hors-pair, Dernière Nuit à Milan a reçu un accueil plus que chaleureux au 73 ème Festival de Berlin. Il mériterait de trouver cette semaine une belle place au box office.

Recommandation : 4 cœurs

Dominique Poncet

Low-Tech d’Adrien Bellay - Documentaire..

Parce qu’il existe d’autres solutions que les hautes-technologies, le réalisateur Adrien Bellay est parti à la rencontre de ceux qui militent pour la low-tech. Soit une démarche écologique qui consiste à concevoir ou à diffuser des techniques et des savoir-faire utiles, durables et accessibles à tous. Qu’ils soient ingénieurs, agriculteurs ou entrepreneurs, ils sont nombreux à croire en ce modèle qui pourrait révolutionner le monde d’après…

Adrien Bellay aime les sujets sur l’écologie et les nouvelles manières de consommer. Après son passionnant documentaire L’éveil de la permaculture en 2017, le revoici aux manettes d’un nouveau film non moins intéressant. Low-Tech, comme son nom l’indique, s’intéresse à tous ces hommes et femmes qui œuvrent pour une dynamique de sobriété qui serait l’exacte opposée des hautes-technologies. Ludique, le documentaire donne la parole à ceux qui proposent différentes solutions pour l’avenir. Même si la réalisation est parfois un peu trop scolaire, le film d’Adrien Bellay ne manque pas de pertinence et fait réfléchir le spectateur. Un documentaire d’utilité publique !

Recommandation : 3 cœurs

Antoine Le Fur

Des mains en or d’Isabelle Mergault - Avec Lambert Wilson, Josiane Balasko, Sylvie Testud…

Une épouse chirurgienne (Sylvie Testud), des amis haut placés, un train de vie très aisé… Philippe, écrivain reconnu, promis qui plus est à une imminente admission à l’Académie française (Lambert Wilson) aurait tout pour être heureux. Sauf qu’il souffre atrocement du dos. Lorsqu’il rencontre l’incroyable Martha (Josiane Balasko), qui le récupère après un accident de voiture sur les routes normandes, sa vision du monde change. Il découvre qu’il existe des gens simples et généreux, à l’égal de Martha, qui met gracieusement ses « mains en or » à la disposition des autres pour les guérir de leurs maux. Entre Martha la bonne fée et Philippe le graphomane snobinard va se tisser une amitié étonnante…

Dix-sept ans après Je vous trouve très beau, Isabelle Mergault retrouve la comédie romantique. Si elle ne renouvelle pas le genre (son scénario est convenu et sa réalisation, bien trop sage), elle a su trouver des interprètes épatants en tête desquels, Josiane Balasko. En nous baladant avec un naturel fou et sans aucun cabotinage entre rire et émotion, celle qui fut (entre autres) l’inoubliable majorette de Nuit d’ivresse nous prouve une fois encore qu’elle compte parmi les plus grandes interprètes françaises.

Recommandation : 2 cœurs

Dominique Poncet

Règle 34 de Julia Murat - Avec Sol Miranda, Lucas Andrade, Lorena Comparato …

Sur Internet, la règle 34 stipule que si quelque chose existe, alors il y en a une version porno dans ce cas. Simone (Sol Miranda) est étudiante en droit. Engagée contre les violences faites aux femmes, elle est entièrement dévouée aux études. Mais le soir venu, elle devient camgirl. Devant sa caméra, elle explore ses plus profonds fantasmes masochistes. Quitte à se perdre…

Présenté lors du dernier festival de Locarno, Règle 34 y a remporté la plus haute distinction : le Léopard d’or. Une récompense méritée tant le nouveau film de Julia Murat (Historias) est remarquable pour la qualité de sa mise en scène. Dans ce nouveau long-métrage, la cinéaste brésilienne se penche sur la question du désir à travers le personnage de Simone (magistralement interprétée par Sol Miranda). Impeccablement réalisé, Règle 34 laisse en revanche un peu plus à désirer quant à son scénario, assez bancal, qui aurait gagné à être un peu musclé notamment dans sa deuxième partie.

Recommandation : 3 cœurs

AntoineLe Fur

My Love Affair With Marriage de Signe Baumane - Animation

Dès son plus jeune âge, Velma, jeune Lettone vivant sous l’occupation soviétique, a été persuadée par les chansons et les contes de fées, que l’Amour résoudrait tous ses problèmes, à condition que sa conduite soit conforme à ce que la société attend d’elle. Mais au fur et à mesure qu’elle grandit, plus elle essaie de rentrer dans le moule, plus son corps entre en résistance. Il lui faudra quand même attendre d’être mariée pour comprendre que l’amour n’est pas un sésame pour le bonheur et que pour être heureux, il vaut mieux arriver à s’affirmer par soi-même…

Est-ce le sujet, féministe, qui a dopé l’imagination déjà si féconde de la Lettone Signe Baumane (Rocks in my Pockets ) ? En tous cas, pour son second long métrage, la cinéaste, diplômée en philosophie et qui réside désormais à Brooklyn, a choisi de nous raconter son histoire en osant un incroyable mélange de supports : l’animation avec la musique, le théâtre, la science, la photographie et les décors en trois dimensions. Un melting-pot qui donne à son film une allure joyeuse, foutraque (on s’y perd même un peu par moments) et en même temps incroyablement maîtrisée ! Il n’y a pas loin pour que My Love Affair With Marriage devienne un film culte dans les festivals où il a été (sera) sélectionné !

Recommandation : 3 cœurs

Dominique Poncet