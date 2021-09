"Terra Alta" de Javier Cercas : le premier polar du plus grand écrivain espagnol vivant

La parution d’un nouveau livre de Javier Cercas est toujours une fête pour qui aime la littérature ambitieuse qui mélange les genres. Cercas creuse son sillon autour du thème de prédilection qui traverse son œuvre, la guerre d’Espagne : depuis Les soldats de Salamine, son premier roman, il revisite encore et encore cette période tragique qui a profondément bouleversé l’histoire de l’Espagne, surtout à Barcelone et dans toute la Catalogne, qui en fut l’épicentre.

Dans Terra Alta raisonnent encore les combats sauvages de la bataille de l’Ebre, dont les blessures ne sont pas refermées, surtout lorsqu’elles se nichent au plus profond des personnages qui peuplent cette histoire.

Terra Alta est à la fois un roman d’initiation, un hommage à la littérature dans ce qu’elle a de plus essentiel – les Misérables et ses personnages si puissants qu’ils sont devenus des archétypes – un roman d’introspection et un roman policier dont on va suivre l’enquête que Melchor va tenter de mener tant bien que mal, malgré la famille des victimes, son entourage et jusqu‘à ses collègues policiers.

Terra Alta n’est pas un décor de carte postale. La vie y est âpre et tendue, les gens taiseux et austères, les secrets bien gardés. Bref, la toile de fond idéale pour les personnages blessés et les histoires enfouies. Pour qu’ils puissent se révéler un jour, il faudra mener l’enquête avec ténacité et obstination, ce qui ne va pas plaire à tout le monde. Mais c’est à ce prix que la vérité se révélera progressivement et que les personnages obstinés retrouveront la paix.