"Sur un air de Fado" : Tranches de Vies au temps d’une dictature

Barral nous entraîne dans le Portugal des années 50 et 60, au temps de la dictature de Salazar. Il nous fait partager la vie quotidienne de Fernando Pais, un médecin de Lisbonne. Le fil narratif alterne deux périodes de la vie du héros (mais est-ce le mot qui convient ?) : la première, au cours de sa jeunesse, est dominée par la rencontre avec sa future femme Marisa, une jeune femme communiste en lutte contre la dictature ; la seconde, une dizaine d’années plus tard, durant laquelle il exerce son métier de médecin à Lisbonne. On découvrira progressivement les raisons pour lesquelles Marisa ne fait plus partie de sa vie.

Fernando n’a rien d’un héros. Il représente le citoyen ordinaire qui essaye de vivre agréablement, sans se poser trop de question, ou sans trop ouvrir les yeux sur ce qui se passe autour de lui. Barral joue beaucoup avec cette thématique, en opposant deux univers : celui d’une certaine douceur de vivre portugaise et celui d’une oppression policière. Et il montre comment ces deux états ne s’opposent pas, mais cohabitent pour le meilleur et le pire. Cela crée des personnages ambigus, comme justement le héros de l’histoire, Fernando. S’il se trouve embarqué dans la lutte contre la dictature, c’est plus par hasard, par la rencontre de femmes qu’il cherche à séduire ou par les patients qu’il soigne, mais qui vont aussi l’obliger à regarder la vérité du monde dans lequel il vit. Il va quitter la douceur relative de sa vie pour aller tâter du bâton répressif (regardez la couverture de l’album).