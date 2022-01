- Une grande fresque historique ; le livre d'une destinée légendaire et captivante, ce "Manchot" est un sésame pour nous aider à mieux comprendre les bouleversements et enjeux du monde du 20e siècle, à la rencontre des 100 grands hommes qui l'ont façonné. Des prémisses de la révolution russe avec Gorki, à l'épopée de la France libre avec De Gaulle en passant par la pacification du Maroc avec Lyautey et la campagne de France avec le Général (à l'époque) de Lattre, sans oublier son poste d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire en 1943, en Chine nationaliste auprès de Chiang-Kaï Shek, nous caracolons avec le Manchot Magnifique à travers les plaines sibériennes, pénétrons l'inaccessible Caucase, crapahutons dans les montagnes de l'Atlas, jouons les gardiens de phare du Cap de Bonne Espérance" , collectons des fonds pour la Résistance au Waldorf Astoria ! Bien avant , au sortir de l'armistice de 1918, nous avions suivi Pechkoff en Syrie et dans "le Grand Liban", alors sous mandat Français, où notre héros avait fait preuve d'une rare perspicacité et habileté, comme chargé du renseignement militaire aux côtés de futur général Catroux.

- La rencontre de gens remarquables qui ont marqué notre époque à des degrés divers , avec force détails sur leur intimité, leurs comportements, activités et talents : Maxime Gorki, son père spirituel, que nous retrouverons exilé dans sa "cage doré" de Capri aux côtés de Lénine lui même et de notre "chauviniste émérite" selon les mots du poète de la révolution, Aragon, Blaise Cendras alias Frédéric Sauzer (rencontré dans une tranchée en 1915), Maurice Druon, Picasso , Derain ...Le prince de Danemark, le Général Mac Arthur, qui recevra la légion d'honneur des mains du Manchot (!) à Tokyo, sa dernière conquête Edmonde Charles-Roux, et 100 autres. Ils deviennent tous, grâce à la complicité de Zinovi Pechkoff et à l'érudition de Guillemette de Sairigné, de vieilles connaissances pour le lecteur notamment grâce à des "tête-à-tête proustiens" selon le mot de Matthieu Galey.

- La richesse de la documentation reproduite dans L'ouvrage, l'imaginaire stimulé par l'iconographie (cartes, photos de l'époque très émouvantes, fac- similé de correspondances ).

- La belle écriture, à la fois dense et fluide, au service des tribulations et de la fabuleuse destinée de cet aventurier de fer et de charme, ami des plus grands, attentif aux plus démunis ; la sobriété et la précision du style font mouche dans la description des heures dramatiques. Par exemple, lorsque le petit caporal légionnaire, le 9 mai 1915 en pleine campagne d'Artois, s'extrait avec ses camarades du 1er Étranger d'une tranchée près de Douai , part à l'assaut sous la mitraille "et s'effondre le bras droit fracassé par une balle explosive" ; il le perdra sur le champ...! Ce jour là,"4 kilomètres seulement resteront acquis. À quel prix" ; le 2e Marche du 1er Etranger a perdu 50 officiers et près de 2000 sous officiers et légionnaires tués ou blessés".

La légende du Manchot est née. A la fin de sa vie, il confiera à son ami l'ambassadeur Huré : "C'est à cause de ma blessure que je suis devenu quelqu'un". "Quelqu'un d'autre ! " lui rétorqua Madame Huré. Un critique contemporain ne résistera pas au bon mot : "Il a eu malgré tout le bras long ".