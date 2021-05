- Première expérience amoureuse de d’Annunzio dans un musée :

« Elle était méconnaissable. Elle m’apparaissait toute nue et brûlante…Quand je vis ses yeux se tourner vers l’une et l’autre comme pour s’assurer que le gardien n’allait pas surgir, je la saisis sans retenue avec une violence que le monstre dévorant semblait m’avoir communiqué…Et je sus que l’on pouvait mordre une bouche de femme telle une gourmandise, quand la faim vous prend comme une gourmandise…je compris aussi, dans une sorte d’ivresse terrifiante, de perdition obscène, je compris qu’il y avait une autre bouche secrète et déjà pubère à violenter. »

- Le second extrait est lié à sa première rencontre en 1895 avec Eleonora Duse, la Sarah Bernhardt italienne célébrissime qui incarne les héroïnes de Shakespeare, Goldoni et Ibsen avant celles de Gabriele d’Annunzio. Il a 32 ans quand il la rencontre. Naissance d’une passion :

« J’étais possédé par le mal des femmes … j’en ai presque peur comme d’une force extérieure ; mais si je regarde mieux en moi-même, je reconnais que cette force m’appartient, plus encore que la plus neuve de mes pensées… plus que mon espoir, cette force logée au sein de ma fertilité, d’un lieu d’où demain va surgir ma puissance, d’un lieu qui prépare toute la richesse de mon destin…Mon intuition m’assure qu’aujourd’hui et demain jusqu’au trépas, l’œuvre de chair sera pour moi une œuvre de l’esprit …la sensualité me rapproche des choses que je regarde, me rend semblable aux choses que je touche, me rend voyant »

- Dernier extrait tiré du dernier volume de l’œuvre initiale, Il compagno dagli occhi senza cigli :

« Bien sûr, il y a des jours où l’on meurt plus que d’autres. Depuis que je lutte et que je souffre, je ne me suis jamais senti mourir comme aujourd’hui. Tout, pensée, rêves souvenirs regrets projet désirs passions gloires misères, tout y passe et c’est le néant…Je ne pense qu’à mon corps et pensant à mon corps, c’est à la mort que je pense…Mais, ce matin, tout courage m’a abandonné. Rien de plus triste pour un guerrier…et si la prière avait une utilité, si j’étais sur le point de prier mon Dieu, je lui demanderais une unique chose : épargne moi cela. »