"Les cendres de Berlin" de Luke McCallin : un thriller historique, Berlin, 1947.

Pour le Financial Times, dans le genre du thriller historique, « il sera difficile de trouver des romans qui valent mieux que Les Cendres de Berlin ».

Appréciation tout à fait légitime. L’ouvrage nous fait revivre, page après page, ce qu’était devenue en 1947 la vie dans l’ancienne capitale du Reich.

Reinhardt, ancien inspecteur de la célèbre Kripo de l’avant-guerre, qui a repris du service, ne reconnaît plus sa ville et moins encore la police dans laquelle il officie. Il est en butte aux sarcasmes de jeunes inspecteurs, ramenés dans leurs bagages par les soviétiques. D’après eux, ce sont des officiers comme lui qui ont fait sombrer l’Allemagne… De plus, la police criminelle est totalement manipulée par les Alliés et ne peut intervenir sans leur accord. Reinhard lui-même a été réintégré par les Américains auxquels il a rendu des services en Bosnie.

En pleine nuit, il est appelé pour un homicide perpétré dans la zone d’occupation américaine. La victime est trop bien vêtue pour être un Allemand… En se rendant dans les étages, il tombe sur un deuxième cadavre, celui d’un ancien officier de l’Armée de l’Air allemande. Les deux hommes ont été exécutés avec violence, suivant une même méthode. Chose étrange, c’est une noyade dans sa chambre qui a causé la mort de L’Allemand.

Si dans un premier temps, les occupants malgré le côté peu habituel de ces meurtres, ne semblent pas intéressés par l’affaire, les premiers résultats de l’enquête minutieuse de Reinhardt vont changer les choses. En effet, la première victime est en réalité un agent britannique. Et les recherches entreprises font émerger d’autres crimes perpétrés précédemment suivant le même rituel, à une différence près, certains sont morts noyés, d’autres étouffés en leur faisant ingérer du sable. Fait troublant, ils étaient tous des pilotes de guerre appartenant à la même escadrille ou à une unité menant des recherches secrètes.

L’inspecteur Reinhardt a du mal à s’adapter aux nouvelles méthodes qui ont cours. Au fur et à mesure qu’il avance dans ses investigations, la surveillance et l’implication des Alliés s’appesantit. On tente de le tuer, puis de lui faire endosser un crime. Après la réunion organisée par une association clandestine d’anciens combattants, de nouveaux meurtres sont commis.Tout le monde joue.

Plus l’inspecteur progresse, plus le mystère s’épaissit. Quel but poursuit l’assassin et les occupants au milieu des ruines de la capitale? Pour Reinhardt, qui a connu les combats et les atrocités de deux guerres, l’essentiel, comme pour beaucoup d’Allemands, n’est-il pas de conserver la vie, la seule richesse des misérables? L’issue totalement inattendue de cette enquête qui était devenue un insupportable cauchemar permettra peut-être à Reinhardt de redevenir l’homme qu’il avait été.