"Le sabre et le turban" de Jean-François Colosimo : pour mieux comprendre le rôle de la Turquie, cet Empire théocratique et autoritaire à trois heures de Paris

La Turquie partage le même dessein hégémonique depuis Atatürk et Mustafa Kemal et Recep Tayyip Erdoğan “engagent moins un duel qu’un duo” dans la conquête des pleins pouvoirs, selon Jean-François Colosimo. Nous n’avons pas compris la Turquie, soutient l’auteur. La Turquie, c’est quatre-vingt ans de nationalisme destructeur et vingt ans d’un islamisme liberticide pour restaurer l’Empire ottoman théocratique et autoritaire, le tout à trois heures de Paris.

La conquête est dans l’ADN de la Turquie depuis 1453. Mehmet II a pris Byzance là où les Arabes, descendants du Prophète, assujettis par les Turcs, ont échoué. Depuis le dix-huitième siècle, le pays a assumé le rôle de califat (commandeur des croyants) face à la pression des musulmans. Dans le même temps, il s’est armé face à l’Occident : “le sabre valide le turban qui vérifie le sabre” résume Colosimo. Plus tard, dans la lignée d’Alexandre le Grand, Kemal et Erdoğan ont assumé le rôle du chef qui s’impose, un trait incontournable de l’histoire turque.

J-F Colosimo rappelle le rôle majeur joué par Atatürk (le ‘Turc-Père’) dans l’amélioration du sort réservé initialement par les alliés à la Turquie vaincue. Il est devenu l’ami des Occidentaux, en endossant un laïcisme militant et en confiant à l’Armée le soin de bâtir la République turque. Le projet kemaliste est de bâtir une république monolithique, ethniquement et religieusement pure contre les ennemis de l’intérieur (Juifs, Arméniens et Grecs) et qui se substitue au système de “tolérance” (organisation hiérarchique des communautés ethniques et confessionnelles qui pérennise le despotisme du conquérant turc et sunnite) à l’œuvre pendant cinq siècles.

Reflet de cette ambition, le massacre des Arméniens en 1915 est au fondement de la naissance de la Turquie moderne et, depuis 1920, le pays a maté tous les sécessionnismes (Kurdes, Alévis). Kemal et Erdoğan nourrissent le même syndrome d’encerclement et le même irrédentisme qui structurent les relations extérieures du pays. En se présentant comme un rempart contre le communisme puis contre l’islamisme, la Turquie a pu conforter son régime militaro-césariste au détriment de ses populations et de ses voisins.

La Turquie a évolué vers un modèle kémalo-islamiste en 1980, autocratique et conservateur au plan politique, et libéral et réformateur en religion. La religion est stimulée car elle est vue comme un rempart contre la Révolution avec l’apparition de couches paupérisées. La vision, partagée avec les États-Unis, est qu’un islamisme modéré et libéral est l’antidote au tiers-mondisme révolutionnaire ou au radicalisme religieux. Erdoğan s’impose face à une Europe démilitarisée avec son modèle de nation musulmane moderne avec l’Oumma contre l’Occident (le contraire de Kemal) ; son approche est désordonnée mais clairement impérialiste comme en témoigne ses actions en Lybie ou au Haut Karabagh.