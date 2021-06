"La Messe allemande" de François Eulry : entre vérité et mensonge, un récit sur la culpabilité de la survie, étrange et profond

Cette histoire ne se décode ni ne se dévoile facilement. Si elle parle de foi et de pratique sacerdotale, fait de nombreuses références aux livres sacrés - ce qui pourraient effrayer certains lecteurs - il le fait dans un contexte historique et dans une histoire personnelle très particulière. La compréhension progressive du besoin de témoigner de Joseph, atténue ce relatif "point faible" qui serait plutôt un point "discriminant"

Il en est un autre, plus littéraire : ce récit de guerre met en scène un narrateur et des personnages qui font de quelques mots rares et de l'imparfait du subjonctif un mode d'expression courante. Il n'est pas certain, même dans un camp d'internement réservé à des officiers, que cela fut très courant. Mais ne boudez pas, à l'occasion de cette observation, un petit saut dans le Salut aux bêtes sauvages de Philippe Barthelet, sa dissertation (ou sa divagation) sur les "imperfections subjonctives". Voir plus globalement Salut aux bêtes sauvages.