"Histoire des bibliothèques" : une intéressante exploration dans l'histoire "matérielle" de la pensée

Vous croyez qu'un tel sujet est ennuyeux et sans intérêt ? Détrompez vous ! Après la lecture de cet essai, vous ne regardez plus livres et bibliothèques comme avant. Du mobilier aux lieux de lecture "physiques" et maintenant virtuels, les bibliothèques ont accompagné et promu toutes les formes de transmission écrite du savoir depuis la plus haute antiquité. Cela peut paraître évident, mais ce livre l'explicite avec érudition et simplicité. Il apprend aussi qu'il n'y pas eu de transmission et de valorisation des savoirs sans volonté politique, qu'elle soit impériale, royale, républicaine, aristocratique ou révolutionnaire. Le livre demeure un trésor que les moteurs de recherche risquent de nous faire oublier, à orienter nos curiosités vers des sites internet où la connaissance hésite entre l'approximatif, le falsifié, l'anecdotique et l'essentiel. Livres et bibliothèques ont été considérés longtemps comme des biens très précieux - et cet essai contribue à nous convaincre qu'il faut que cela demeure !!