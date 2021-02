"Ce genre de petites choses" de Claire Keegan : un conte cruel, poétique et inspirant. A lire et à relire

En 2013, l’Etat irlandais présentait ses excuses pour l’asservissement des 10 000 femmes enfermées de force et contraintes au travail entre 1922 et 1996 dans les « blanchisseries Madeleine ». Ces institutions catholiques qui accueillaient des pensionnaires le plus souvent enceintes leur volaient leurs enfants et les vendaient. Après le film de Peter Mullan, The Magdalene Sisters, Claire Keegan s’empare de ce scandale humain, à sa manière subtile, et dédie son récit « aux femmes et aux enfants qui ont subi la claustration dans les blanchisseries de Magdalen en Irlande ».

Pour dire son indignation devant cet esclavage moderne dont on peine à imaginer qu’il s’est prolongé jusqu’en 1996, Claire Keegan nous fait entrer dans un conte – un conte inquiétant. Tout y est : la saison, un hiver rude qui met à nu les corps et révèle les âmes ; un simple charbonnier, sa femme et ses cinq filles ; une époque et un lieu à peine esquissés ; des cendrillons en haillons secrètement maltraitées par d’affreuses « sœurs » ; et des signes : des corneilles, un bouc échappé, un vieil homme avec une faux, une pomme chapardée dans un jardin -- symboles et présages d’une sombre découverte… On oublie qu’on est en Irlande à la fin du XXe siècle. Le récit, la révolte devant l’intolérable, prennent une valeur intemporelle et universelle.

Histoire d’une prise de conscience, Ce genre de petites choses adresse à tous une question philosophique : « À quoi bon être en vie si l’on ne s’entraidait pas ? (…) Sans avoir une seule fois le courage de s’opposer aux usages établis ? » Une fois que l’image des filles asservies s’est insinuée dans son esprit, elle ne lâche plus Bill. Quand bien même il voudrait fermer les yeux, il ne le peut pas : deux autres scènes glaçantes viennent confirmer ce qu’il a pressenti. Toute son existence se vide soudain de son sens. Ce qu’il a vu le renvoie aux bontés de Mrs Wilson. Il se sent tenu de faire ce qu’on a fait pour lui. Pas tant par charité dans l’Irlande catholique que pour rester, tout simplement, un être humain. Le dénouement se fait attendre volontairement, et il est lumineux. Tout en sachant qu’il s’engage contre tous, Bill éprouve une sensation de plénitude absolue. Il est lui-même.

Comment dire autant en si peu de pages ? Nouvelliste, Claire Keegan maîtrise l’art du récit bref et de la simplicité, ce genre de petites choses si difficiles, injustement boudées par le public français. Son écriture est lente mais jamais lourde, sème de petits cailloux, s’intéresse aux détails, et nous conduit en tension jusqu’à la dernière page. Claire Keegan est comme son personnage : elle dit peu, elle fait. Éloge sobre et subtil de la grandeur ordinaire, son récit se savoure et laisse un peu penaud : et nous, que faisons-nous pour les autres ? Quel Bill Furlong saurions-nous être ?