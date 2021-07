"Cavalier noir" : l’amour d’une femme et de la langue française

-La poursuite d’une « langue d’éminence » au contraire de la basse langue, du « mauvais parler » pratiqué aujourd’hui, écriture appauvrie de scenario (romans imités de l’anglais et des dialogues de télévision), nouveau moyen français inférieur au jargon des gueux ; à travers les versions successives de ce Cavalier Noir extraordinairement travaillé, l’auteur s’efforce d’approcher les Rabelais, Montaigne ou Saint-Simon désormais oubliés.

-Les désillusions du jeune évadé des cités espérant troquer son verlan et son vocabulaire primaire contre une littérature de qualité enseignée -croit-il- dans les prépas comme khâgne et hypokhâgne, ici dénommées « Fondation Parménide ». Il n’y découvre que vacuité et nihilisme (des propos d’outre-tombe et de crépuscule) sous l’égide de professeurs adeptes, entre autres, d’un certain « Hyposthène » surnom transparent de Maurice Blanchot compagnon de route des Derrida, Barthes et autres Cioran.

A noter le jugement de deux profs de philo dans un ouvrage intitulé Blanchot l’obscur : « Par ses outrances et ses contradictions, Blanchot aura révélé tout ce qu'il y avait d'illusoire dans l'avant-gardisme français. C'était une révolution en chambre qui préparait un conformisme de la transgression qui nous étouffe aujourd'hui. ».

-La personnalité d’Ylias, pauvre « relégué du Maghreb domestiqué », qui, malgré le portrait de Nietzsche punaisé dans sa cellule « comme vaccin de survie », est resté sous l’emprise malsaine de son professeur, Ménadier, pythonisse perverse abusant de sa position de savante du Vrai, à seule fin de ne pas sacrifier le prestige de devenir un mandarin.

Mémos renoncera d’ailleurs à revoir ce camarade de prépa dont il était proche, installé lui aussi dans une cabane près de Tübingen, prenant pour un signe du destin le fait que, par deux fois, ses folles courses à vélo se sont mal terminées.

-Le joli portrait de Mylena, jeune fée haute et blonde, charmant bouclier pour les obsessions morbides de son amant, attentive à son bien-être comme elle le fut à celui des malheureux qu’elle soignait à l’autre bout du monde, inutilement lorgnée par les « dandies du Petit Thouars » (éditeurs de revues porno chics ?) et jalousée par « de vieilles grues à lunettes siglées atteintes par le gonflage des lippes et la remonte des seins ».