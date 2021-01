"Bir Baskadir (ou Ethos)" de Berkun Oya : voyage dans une étonnante Turquie

- Excellente actrice principale ! J’en profite pour souligner la pépite représentée aujourd’hui par de jeunes acteurs étrangers tels que ceux vus dans : Unorthodox, Le jeu de la Dame ou Itaewon Class… précédemment chroniquées sur CT.

- Le culot de pouvoir traiter d’un tel sujet dans la Turquie actuelle d’Erdogan qui montre et renforce le fossé existant dans cette population

- L’étude psychologique des personnages croisés, réalisée avec une exceptionnelle finesse

- Pour celles et ceux qui s’intéressent aux sciences sociales, on assiste à des séances de thérapie, véridiques et finement menées, montrant la complexité des situations et la manière dont un thérapeute aborde et rebondit suite aux contournements malins que peut utiliser tout patient : loin de l’humour et de la facilité, ce sujet est traité avec beaucoup de délicatesse

- Point à souligner : les prises de vue dans le lointain (et non pas en gros plan) nous montrent des personnages dans leur environnement à la façon de ces photos anciennes qui dégagent poésie et charme nostalgique