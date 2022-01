• Le jeu de la comédienne, Pascale Bouillon, est remarquable : elle tient en haleine la salle pendant près de deux heures, en jouant tous les personnages du roman. Elle varie le ton, le langage, l’accent, avec un incroyable talent.

• Tous les autres personnages, à part elle, sont représentés par un chapeau, qu’elle tient devant elle : c’est un incroyable numéro d’actrice, qui parvient à captiver et émouvoir les spectateurs : on croit à ses espoirs et désespoirs, à sa ténacité, sa rigueur, son amour pour Octave Mouret ; on croit aussi aux sentiments des autres personnages, à leur résignation, leur cruauté, leur jalousie.

• Ces personnages complexes reflètent la société du Second Empire, la transformation du commerce, l’évolution de la place de la femme.

• Le roman, pourtant de taille imposante, est magnifiquement rendu et adapté : toutes les facettes du récit apparaissent dans ce spectacle.

• La mise en scène est simple : des tables, des portants où sont attachés des tissus, qui figurent tantôt le grand magasin avec ses différents rayons, le bureau d’Octave Mouret, tantôt la triste maison de l’oncle Baudu.