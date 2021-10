"A la vie !" de Jean-Claude Carrière : on attendait mieux de Jean-Claude Carrière dans cette sorte de testament posthume

D’une plume alerte et imagée, Jean-Claude Carrière décrit avec nostalgie le monde de son enfance dans les vignes. Surtout il énumère les maux de notre siècle et préconise la fraternité et l’entraide, y compris sur le plan international. La bonté et la compassion sont indispensables pour vaincre la pauvreté et la solitude : « Il n’y a pas de pire ennemi que la solitude ». Dans ce livre testament, l’on devine l’immense culture d’un grand créateur.