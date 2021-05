"57 rue de Babylone, Paris 7e" d'Alix de Saint-André : portrait d’une pension de famille bohème et chic

Une alternance de tons et d’espaces enlève toute lourdeur au récit. Après la famille, les copines de l’auteure, ses jugements ici et là, son voyage dans une Amérique traversée d’est en ouest et contée par correspondance à ses parents est un bonheur ! Quelques noms prestigieux ou célèbres surgissent d’un lointain passé pour se fondre dans le monde contemporain : après la Joconde, le Greco et Brahms, la photographie avec Henri Cartier-Bresson et Martine Franck, le théâtre avec Ariane Mnouchkine, la littérature avec Françoise Sagan, la mode avec Yves Saint Laurent, puis Karl Lagerfeld, prennent le relais, à l’image de la vie : envols, passions, suicides précèdent la tuerie de Charlie Hebdo en janvier 2015 et les assassinats dans une France livrée au Covid. Sûre d’elle-même, la langue bien pendue et le verbe costaud, l’auteure navigue, elle, heureuse d’écrire et d’agir avec la passion qui l’anime.