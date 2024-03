Une galerie souterraine longue de plusieurs kilomètres découverte après l’effondrement d’une route à Besançon

À Besançon, les études menées ces derniers jours ont permis de découvrir l’existence d’un incroyable système souterrain, long de plusieurs kilomètres.

Pour mieux comprendre ce mystérieux réseau, la ville et le département ont fait appel à Pascal Reilé, hydrogéologue et fin connaisseur des sols karstiques. « Lundi, nous avons injecté un colorant dans le trou appelé la fluorescéine. Il s’agit d’un liquide vert inoffensif pour l’environnement et la faune aquatique. Nous avons ajouté 10 m3 d’eau pour faciliter la circulation de l’eau dans cette faille, indique le scientifique en charge des opérations. Après deux jours, nos capteurs ont repéré ce colorant dans une source du centre-ville, à 3 km de là ».

« On constate que c’est un système fonctionnel. Les eaux de pluies sous la terre ont pu dégager les sédiments qui participaient à ce remplissage. Les sécheresses et les activités humaines favorisent également ce désordre souterrain », poursuit Pascal Reilé.

La route ne sera pas réouverte à la circulation avant plusieurs semaines, voire plusieurs mois.