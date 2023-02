Une Allemande pense être Maddie McCann, la petite fille disparue en 2007

La petite Maddie McCann a disparu au Portugal en 2007

Vers un rebondissement dans l’affaire de la petite Maddie ? Une ressortissante allemande de 21 ans affirme sur Instagram qu’elle pourrait être Madeleine McCann, la fillette britannique disparue le 3 mai 2007 à Praia da Luz, au Portugal. La jeune femme dit avoir « besoin d’un test ADN » pour s’en assurer, rapporte TF1 Info.

« Aidez-moi, j’ai besoin de parler à Kate et Gerry McCann. Je pense que je pourrais être Madeleine », a écrit l’instagrameuse en biographie de sa page Instagram, « iammadeleinemccan ».

La jeune femme met en avant des similitudes physiques comme des grains de beauté, une fossette et une tache dans l’œil droit. Elle affirme avoir été victime dans son enfance d’un pédophile ressemblant étrangement à l’un des suspects listés sur le site findmadeleine.com.

L’affaire Maddie est l’un des cas de disparition les plus médiatisés au monde. Fin 2022, le parquet allemand avait signalé l’identification d’un suspect de 45 ans visé par un mandat d’arrêt pour cinq affaires de viols et d’actes de pédophilie présumés. « Même si je ne suis pas la vraie Madeleine, j’espère que la police va vérifier. Je ne peux pas être sûre à 100 % sans un test ADN », a expliqué la jeune femme. Suivi par près de 600.000 personnes, le compte arbore depuis peu la mention : « Merci pour votre soutien ! Kate et Gerry McCann (les parents de Maddie, ndlr) ont accepté un test ADN. » La science nous dira donc si cette jeune allemande est bel et bien la petite Maddie, disparue il y a bientôt 16 ans.