Un montant record de 100 millions pour un transfert de streamer

Son nom ne vous dit peut être rien mais sur internet, c'est une star, l'équivalent d'un joueur de football, l'une des étoiles les plus populaires de la plateforme de stream Twitch. Le Canadien xQc, Félix Lengyel de son vrai nom, enregistre plus de 11 millions de followers sur sa chaîne, regardée chaque jour en moyenne par plus de 55.000 personnes simultannées sur Twitch. A 27 ans, son audience est énorme, ses revenus aussi. De quoi appater les concurrents de la plateforme en situation de quasi monopole, et notamment le dernier en date, Kick, réputé pour sa stratégie de conquête très agressif.

Ce week-end, la nouvelle est tombée, révélée par le New York Times : XQC aurait signé un contrat pour diffuser sur Kick, pour un montant record de 100 millions de dollars, digne d'un transfert de footballer. L'accord entre la plateforme et le streamer implique deux ans de diffusion sur Kick, sans exclusivité (une clause très répandue sur Twitch, et de plus en plus contestée), avec un objectif : Faire découvrir Kick à l'immense audience du canadien, et créé un énorme coup de com pour le site détenu par le groupe de casino en ligne Stake, et xQc.

Les obstacles sont pourtant nombreux pour les nouveaux venus : Twitch est un leader très installé et les habitudes des spectateurs ne sont pas aisément modifiables, comme l'a cruellement appris Microsoft, avec l'échec de sa propre plateforme, Mixer. Aux côtés de Twitch, seuls Youtube et Facebook semblaient pouvoir exister, grâce à des infrastructures déjà en places et une immense base d'utilisateurs. Kick a déjà marqué plusieurs points, en accueillant des poids lourds du domaine, mais la prise d'XQC pourrait le faire entrer dans la catégorie supérieure. Néanmoins, la plateforme souffre encore d'une réputation polémique ; entre accueils de streamers d'extrême droite, place importante laissée au jeu d'argent en ligne et aux cryptomonnaies, ainsi qu'un scepticisme sur la viabilité financière du modèle économique à terme, Kick a encore beaucoup à prouver.

Pour l'heure, ses propriétaires ont de quoi se féliciter : Le site a enregistré dimanche environ un million de nouveaux inscrits en seulement 24 heures. Un record pour la plateforme, qui multiplie déjà les accords avec d'autres poids lourds dont la streameuse sulfureuse Amouranth. La créatrice de contenu, connue pour ses directs sur Twitch et son compte OnlyFans, a elle-aussi fait la bascule vers Kick ce dimanche.