Tennis : Carlos Alcaraz domine encore Daniil Medvedev et conserve son titre à Indian Wells

Le prodige espagnol remporte son 5e titre en Masters 1000 et fera figure de favori à Miami, tournoi qui débute mercredi pour les hommes, et où il avait triomphé en 2022. Le Serbe Novak Djokovic, éliminé dès le 3e tour à Indian Wells, va toutefois rester N.1 mondial du classement ATP lundi avec plus de 900 points d'avance sur Alcaraz.