«Tenir bon et garder espoir» : Stéphane Plaza évoque sa situation actuelle après les accusations de violences conjugales

L’animateur de M6 est dans la tourmente depuis que plusieurs de ses anciennes compagnes ont déposé plainte contre lui en septembre dernier.

Suite aux plaintes des victimes présumées, le parquet de Paris a ouvert une enquête pour «violences conjugales». En réaction, la chaîne privée M6 a elle aussi ouvert une enquête interne, qui n’a révélé «aucun élément justifiant une sanction».

Son avocate, Maître Hélène Plumet, était sur «Touche pas à mon poste» pour donner des nouvelles de son client près d’un mois après sa dernière apparition dans l’émission. «Il n’est pas bien, il est encore sous le choc», a-t-elle confié à Cyril Hanouna avant de laisser entrevoir qu’«il commence à aller mieux». C’est également l’impression que l’animateur a donné sur son compte Instagram ces derniers jours.

«Les circonstances de la vie nous apprennent à devenir attentifs au moindre signe qui se présente à nous…. Parfois ces signes sont connotés de sens et sont limpides…. D'autres peuvent être abstraits, mais leur finalité est identique !», a-t-il souligné sans clairement aborder les accusations dont il fait l’objet. «Ces signes nous aident à tenir bon et à garder espoir !», a-t-il confié dans un second temps. L’animateur de M6 a alors cité un proverbe suédois qui semble résonner particulièrement pour lui : « Reste fort car les choses vont s'arranger. Le temps est peut-être orageux, mais il ne peut pas pleuvoir pour toujours…».