Sri Lanka : les plastiques à usage unique interdits pour protéger les éléphants

Un éléphant dans la décharge de Digampathana au Sri Lanka, le 19 août 2017

La mesure a été annoncée dans un but de protection de l’environnement, plus particulièrement pour protéger les éléphants et les cerfs sauvages. Selon le porte-parole du Cabinet et ministre des Médias Bandula Gunawardana, la fabrication et la vente de produits en plastique (couverts, gobelets, fleurs artificielles, etc.) seront interdites à partir de juin. L'importation de couverts, gobelets, emballages alimentaires et même de jouets en plastique est interdite depuis 2021 à la suite de plusieurs décès d'éléphants et de cerfs dans le nord-est de l'île.

La mesure fait suite aux recommandations d'un comité d'experts nommé il y a dix-huit mois pour étudier l'impact des déchets plastiques sur l'environnement et la faune. Suite à des cas d’animaux se nourrissant dans des décharges d'ordures à ciel ouvert, des autopsies ont révélé qu'ils avaient ingurgité des quantités de matières plastiques mêlées à des déchets alimentaires.

Selon la plus haute autorité du Sri Lanka concernant les éléphants d’Asie, l'interdiction devrait concerner aussi les sacs en plastique biodégradables. « Ces sacs entrent dans la chaîne alimentaire des éléphants et des animaux sauvages et ce n'est pas une bonne chose », a déclaré l’instance à l’AFP. Il y a environ cinq ans, des dizaines de cerfs sauvages sont morts après avoir avalé des matières plastiques dans le district de Trincomalee, au nord-est du pays, ce qui a incité le gouvernement à interdire les décharges à ciel ouvert à proximité des réserves forestières.