Sous-marin disparu : l’adolescent décédé avait emporté un Rubik's Cube pour battre un record du monde

Shahzada Dawood et son fils Suleman font partie des cinq passagers à bord du Titan

Suleman Dawood, tragiquement décédé à bord du Titan, le sous-marin parti observer l’épave du Titanic, avait postulé au Guinness World Records avant de commencer l’expédition. Son père, Shahzada, également décédé, avait apporté un appareil photo pour capturer l’instant.

« Suleman n'allait nulle part sans son Rubik's Cube », précise Christine Dawood, la mère de Suleman. « Il disait : "je vais résoudre le Rubik's Cube à 3 700 mètres sous la mer, face au Titanic" », a-t-elle ajouté.

« J'étais vraiment heureuse pour eux parce que tous les deux, ils voulaient vraiment faire ça depuis très longtemps ». Mme Dawood décrit son mari comme une « curiosité contagieuse pour le monde qui l’entoure, le genre de personne qui oblige la famille à regarder des documentaires après le dîner ».

Elle a également déclaré qu'elle et sa fille essaieront d'apprendre à terminer le Rubik's Cube en l'honneur de Suleman et qu'elle a l'intention de poursuivre le travail de son mari.

Outre Suleman et son père Shahzada Dawood, trois autres personnes sont décédées à bord du Titan : Stockton Rush, PDG d'OceanGate, 61 ans, propriétaire du Titan, l'homme d'affaires britannique Hamish Harding, 58 ans, et Paul-Henry Nargeolet, 77 ans, un ancien plongeur de la marine française et explorateur de renom.