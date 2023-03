Sophia Aram riposte sur France Inter après les « menaces » et les « insultes » de Cyril Hanouna

Sophia Aram a dénoncé l'attitude de Cyril Hanouna à son égard dans un nouveau billet sur France Inter en ce lundi 20 mars.

Sophia Aram est revenue à nouveau ce lundi matin dans la matinale de France Inter sur les tensions qui l’opposent à Cyril Hanouna, selon des informations du Parisien. L’animateur de TPMP avait évoqué récemment sur le plateau de « Touche pas à mon poste ! » le passé judiciaire de la mère de Sophia Aram.

L’humoriste a évoqué cette situation dans sa chronique de ce lundi :

« À tous ceux qui me rabâchent que ma mère mériterait de passer ses jours en prison, j’aimerais leur dire que je suis d’accord avec eux. Évidemment, pour des demeurés comme Hanouna et sa horde de fanzouzes, c’est un peu compliqué à comprendre, mais, comme tous les enfants ayant eu un parent délinquant ou maltraitant, et ma mère était les deux, c’est un point de vue assez fréquent. (…) Pourquoi ne l’avoir jamais dit ? Parce que (…) j’avais honte. (…) Ça fait près de cinquante ans que j’ai honte. (…) Je n’ai jamais laissé ma mère faire de moi une victime, ce n’est pas pour laisse ce crétin et sa meute faire de moi leur victime, parce qu’au fond de moi, je sais que maintenant je n’ai plus honte ».

Après un billet très critique de Sophia Aram envers TPMP, Cyril Hanouna C8 s’en était pris personnellement à l’humoriste, citant la mère de Sophia Aram, condamnée par la justice dans le passé.

Dans un billet sur France Inter, intitulé « le complot de trop », Sophia Aram avait vivement critiqué Cyril Hanouna pour avoir reçu sur son plateau l’ancien trafiquant de drogue Gérard Fauré qui avait alors fait plusieurs révélations et évoqué des thèses complotistes, notamment le sacrifice d’enfants pour collecter de l’adrénochrome :

« Quand on attend d’un décérébré qu’il régule un autre décérébré, c’est un peu comme nettoyer du vomi avec du vomi, ça marche moyen moins, avait-elle lancé. (…) Je suis fatiguée. Fatiguée de me prendre des sceaux de merde après chaque chronique sur TPMP. Fatiguée des menaces et des insultes chaque fois qu’Hanouna lance sa meute de débiles sur moi ».

Le soir même, Cyril Hanouna lui avait répondu :

« Normalement, je ne touche pas aux amis, ni à la famille, mais je suis obligé… (…) Occupe-toi de ta maman ma chérie. Sophia, tu as déjà du boulot avec ta famille, lâche-nous ! ».