Offre promotionnelle SNCF : 300.000 billets vendus à moins de 49 euros les 31 juillet et 1er août La très grande majorité de ces billets TGV et Intercités devrait être vendue «à 29 et 39 euros», a annoncé l'entreprise publique.

300.000 billets TGV et Intercités seront vendus entre 19 et 49 euros, uniquement le lundi 31 juillet et le mardi 1er août, a indiqué ce lundi 17 juillet la SNCF. Une annonce qui intervient alors que l’entreprise publique vient tout juste de décider l’augmentation de dix euros des tarifs plafonnés de la carte Avantage. «Nous souhaitons permettre à ceux qui réservent à la dernière minute de pouvoir voyager en train», a ainsi fait savoir Alain Krakovitch, le directeur de TGV-Intercités (TGV Inoui, Ouigo, Intercités, Europe), au Parisien. «La très grande majorité» de ces billets sera vendue «à 29 et 39 euros», a ajouté le représentant. «Tout le monde ne peut pas prévoir ses vacances plusieurs mois à l'avance et bénéficier des meilleurs prix à l'ouverture des ventes», a-t-il ensuite conclu.