Sexe et congestion nasale, rhinocéros tête en bas... le palmarès des IgNobel 2021, qui récompense les études scientifiques insolites

Des scientifiques qui ont étudié le bavardage des chats, les composés émis par les cinéphiles et la meilleure façon de transporter un rhinocéros par avion se sont vus décerner cette semaine un IgNobel. Ces récompenses satiriques honorent "les réalisations qui font d'abord RIRE, puis PENSER" et sont décernées par le magazine Annals of Improbable Research.

Le prix de chimie a été décerné à une équipe internationale de chercheurs pour ses travaux visant à mesurer les composés organiques volatils émis par le public lorsqu'il regarde des films dans une salle de cinéma. Les chercheurs visaient à savoir si ces composés étaient liés à ce qu'ils voyaient à l'écran (sexe, violence, etc.).

Le prix d'entomologie a été attribué à des chercheurs du Centre d'écologie et de contrôle des vecteurs de maladies de la marine américaine, pour leur étude vieille de 40 ans intitulée "Une nouvelle méthode de contrôle des cafards dans les sous-marins."