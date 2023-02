Salto va fermer définitivement le 27 mars

Les abonnés de Salto ont jusqu'au 27 mars pour profiter des séries et des films proposés avant l'arrêt définitif de cette offre.

Le service de streaming Salto, le « Netflix à la française », ne sera plus accessible à la fin du mois de mars.

L'arrêt de diffusion de la plateforme de streaming Salto a été acté par les groupes France Télévisions, M6 et TF1, qui la détenaient à parts égales. Ce service ne sera plus accessible aux abonnés à la fin du mois de mars.

« A compter du 27 mars 2023, la plateforme Salto cessera ses activités » et « il ne vous sera plus possible de vous connecter à votre compte », selon un communiqué dévoilé vendredi.

En cas d'abonnement toujours actif à cette date, « il sera automatiquement résilié » et l'abonné ne sera plus facturé, selon les précisions de Salto.

Les remboursements seront effectués au prorata du nombre de jours restant sur le mois en cours, ou sur l'année en cours pour l'offre annuelle.

L'abonnement à Salto coûtait 7,99 euros par mois ou 5,80 euros mensuels pour un abonnement pris sur un an.

Salto va aussi continuer de traiter les données personnelles de ses abonnés jusqu'au 27 mars, date à laquelle la plateforme « procèdera techniquement » à leur suppression.

L'avenir de la plateforme Salto, lancée en octobre 2020, était compromis depuis plusieurs mois suite à l'échec fin septembre de la fusion entre TF1 et M6, auxquels France Télévisions devait revendre sa part pour boucler son budget.