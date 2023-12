Qui est Eve Gilles, Miss Nord-Pas-de-Calais, élue Miss France 2024 ?

Eve Gilles a été élue Miss France 2024.

Miss Nord-Pas-de-Calais a été élue Miss France 2024, samedi 16 décembre à Dijon. Originaire de Dunkerque, Eve Gilles, âgée de 20 ans, a fait de sa candidature le symbole de la « diversité » féminine. Eve Gilles a notamment revendiqué ses cheveux coupés court comme une différence par rapport aux autres Miss.

Elle a donc succédé officiellement à Indira Ampiot, Miss Guadeloupe. Eve Gilles a été élue par les téléspectateurs, pour une moitié de la note, et par un jury de sept femmes, pour le reste de la notation.

La jeune femme, originaire de la région de Dunkerque, a promis de « défendre les valeurs des femmes fortes ».

Eve Gilles, née le 9 juillet 2003 à Dunkerque, est originaire de la Réunion par sa mère.

Elle poursuit des études en licence de MIASHS (Mathématiques et Informatique Appliquées aux Sciences Humaines et Sociales) et souhaite devenir statisticienne.

Eve Gilles avait débuté des études de médecine après son baccalauréat avant de se réorienter.

Elle a dévoilé sa passion pour le sport également. Elle a notamment pratiqué la danse, l'équitation ou bien encore l'athlétisme.

Depuis son sacre samedi soir, Eve Gilles est déjà confrontée à un torrent de critique sur les réseaux sociaux. Sa coupe de cheveux et son corps très mince sont notamment pointés du doigt.

Miss France 2024 a parlé du harcèlement dans son discours lors de la cérémonie :

« On peut le subir n’importe où. En tant que Miss je ne pensais pas être critiquée sur mes choix, tel que mon corps que je ne choisis pas ».

Elle a aussi évoqué le sujet lors de sa conférence de presse post-élection :

« Le body shaming, on le subit au quotidien. On a tous nos imperfections. (…) Les critiques me touchent, même si j'ai des gens qui m'accompagnent. Mon corps est comme il est. On ne peut pas plaire à tout le monde, il faut s'accepter et faire abstraction ».

Sur les réseaux sociaux, Fabien Roussel, député du Nord et secrétaire national du PCF a tenu à apporter son « soutien à Eve Gilles, élue Miss France, qui subit déjà la violence d'une société qui n'accepte pas que les femmes se définissent par elles-mêmes dans toute leur diversité ».

Sandrine Rousseau s’est aussi exprimée sur les critiques à l’égard de Eve Gilles pour sa coupe de cheveux :

« Donc, en France, en 2023, on mesure la progression du respect des femmes à la longueur de leurs cheveux ? ».