Quarante ans après, un sac à dos perdu refait surface dans un glacier des Pyrénées

Des scientifiques qui menaient une expédition de mesure du glacier d’Arcouzan (Ariège), à 2 300 m d’altitude, au pied du mont Valier, ont découvert fin septembre un sac à dos de montagne datant des années 1980.

« Un des guides de montagne circulait entre les crevasses du glacier et, comme il perd environ deux mètres par an à cause du réchauffement climatique, le sac à dos était visible, avec les sangles encore sous la glace », raconte Matthieu Cruège, directeur du parc naturel des Pyrénées ariégeoises, membre de l’expédition. « Je l’ai dégagé de la glace à coups de piolet, puis nous l’avons ouvert. Il était de couleur rose fluo, qui rappelle les années 1980, et contenait une broche à glace, des cordes, un bob vert Chamonix, un pantalon K-way, des gants et un bonnet datant des mêmes années. »

Mais le sac a également livré de précieux indices permettant d’en savoir plus sur son origine : des médicaments et une dosette de moutarde avec des dates de péremption en 1987 ont permis de confirmer l’époque du sac à dos.

L’équipe a descendu sa trouvaille et espère désormais identifier son propriétaire. « Quelques personnes nous ont déjà contactés, donc on fait les recherches pour confirmer son histoire, et nous avons aussi sollicité les gendarmes sur des affaires passées, en espérant que ce sac ne soit pas lié à quelque chose de tragique », confie Matthieu Cruège. « Cela serait très émouvant de rendre cet objet à son propriétaire », ajoute-t-il.

La personne qui a perdu son sac à dos fluo il y a quarante ans dans les Pyrénées peut contacter le parc naturel des Pyrénées ariégeoises.