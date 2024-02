Quand Joe Biden confond Emmanuel Macron et François Mitterrand

Joe Biden a confondu Emmanuel Macron et François Mitterrand lors d'un rassemblement politique dimanche à Las Vegas.

« Vous savez, juste après mon élection, je me suis rendu à ce qu'on appelle une réunion du G7, c'est-à-dire de tous les dirigeants de l'OTAN », a expliqué Biden au cours d'un discours, « c'était dans le sud de l'Angleterre. Je me suis assis et j'ai dit : L'Amérique est de retour ! Et Mitterrand, d'Allemagne - je veux dire, de France, m'a regardé et m'a demandé : pour combien de temps êtes-vous de retour ? Je l'ai regardé et le chancelier allemand m'a dit : Que diriez-vous, Monsieur le Président, si vous ouvriez le journal demain, que le London Times disait : un millier de personnes pénètrent dans la Chambre des communes, enfoncent les portes, deux Bobbies sont tués afin d'empêcher l'élection du premier ministre, que diriez-vous ? », a continué Biden en faisant allusion aux évènements du 6 janvier 2021 et l’assaut du Capitole.