Qualité du sommeil : c’est quoi la “méthode scandinave” qui enflamme TikTok ?

La "méthode scandinave" aide les couples à mieux dormir, photo d'illustration AFP

Les Français dorment visiblement mal… Puisqu’ils se passionnent récemment pour une nouvelle technique visant à les aider à mieux profiter de leur nuit. Celle-ci vient des pays du nord et fait un carton sur TikTok.

Vous ne le savez peut-être pas mais il existe plusieurs types de dormeurs… et par conséquent plusieurs types de mauvais dormeurs également. Dans la pratique, ainsi que l’expliquait le docteur Marc Rey dans nos colonnes, l’insomnie regroupe un très large ensemble de troubles du sommeil, qui vont de l’apnée du sommeil au syndrôme des jambes sans repos, en passant notamment par les mouvements périodiques nocturnes. Non moins important, le médecin soulignait alors que le sommeil n’est pas aussi inné que d’aucuns pourraient être amenés à le penser : c’est là aussi quelque chose qui s’apprend. Et que l’on approche différemment d’une culture à l’autre, à en croire TikTok.

En effet, comme le souligne le Huffington Post sur son site d’information, une nouvelle “trend” semble prendre très fort sur le réseau social. S’il n’y a là rien de particulièrement innovant (après tout, la méthode dont il est question est appliquée depuis longtemps dans les nombreux hôtels des pays scandinaves), elle n’en demeure pas moins potentiellement efficace. Il s’agit cette fois de dormir, lorsque l’on ne le fait pas seul(e), avec deux couettes séparées. De quoi limiter considérablement le risque de bagarre nocturne pour le drap, en somme, mais pas de quoi épauler celles et ceux qui ont préféré faire chambre à part ou qui n’ont simplement pas de partenaire avec qui partager la couche.