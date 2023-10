Punaise de lit : les 5 endroits qu’il faut à tout prix vérifier chez vous

Des piques de punaise de lit - Photo AFP

Pendant plus de cinquante ans, la menace semblait écartée. Et pour cause ! Comme le rappelle le magazine Pleine-Vie sur son site, la France n’a pas connu d’invasion massive de punaises de lit depuis les années 1950. Dorénavant, la situation a changé. Considérablement, à en croire l’inquiétude qu’éprouvent de nombreux Français à l’idée d’être la nouvelle victime de ces désagréables parasites. Rien d’étonnant quand on sait que des vidéos publiées sur les réseaux sociaux les montrent en train d’arpenter les fauteuils et autres places assises des transports publics ou que de plus en plus de cinéma semblent infestés.

Dans les faits, ces petites bêtes aiment à se cacher en intérieur. Elles optent la plupart du temps pour des endroits difficiles d’accès, mais suffisamment proches de leurs potentielles proies pour pouvoir les piquer quand l’occasion se présente. Si vous pensez que votre maison s’est improvisée lieux de squat pour ces parasites, voici où commencer votre recherche :