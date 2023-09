Pringles vient de dévoiler une collaboration de 140 $ avec The Caviar Co. et voici ce que contient le kit en édition limitée

Ce partenariat en édition limitée est né de la tendance TikTok, qui a vu des utilisateurs ajouter une cuillerée de caviar sur des Pringles.

Vous pouvez désormais manger des Pringles comme une vraie femme au foyer de New York.

Pringles a annoncé mardi une toute nouvelle collaboration avec The Caviar Company, qui associera les emblématiques chips paraboloïdes à du caviar haut de gamme.

Ce partenariat en édition limitée est né de la tendance TikTok, qui a vu des utilisateurs ajouter une cuillerée de caviar sur des Pringles. Les vidéos de cette tendance ont été visionnées plus de 10 milliards de fois.

"Des commentaires sur TikTok aux femmes au foyer de la télé-réalité, la nation a envie de Pringles et de caviar", a déclaré Mauricio Jenkins, responsable du marketing de Pringles aux États-Unis, dans un communiqué. "Notre partenariat avec The Caviar Co. ne se contente pas d'adopter le comportement de grignotage en vogue d'une manière accessible, mais associe de manière experte nos saveurs croustillantes bien-aimées à ce délice de la mer pour une expérience de dégustation de Pringles comme vous n'en avez jamais eue auparavant."

Petra Higby, cofondatrice et PDG de The Caviar Co, explique à CNBC Make It qu'elle était "tellement excitée" de voir les nouveaux adeptes du caviar adopter les Pringles comme moyen de goûter pour la première fois à ce délice de la mer.

Lorsque Pringles lui a proposé une collaboration officielle, elle a tout de suite accepté.

"Cette collaboration est un rêve devenu réalité", déclare Higby. "J'aime les Pringles depuis que je suis toute petite.

Contrairement à un tube de Pringles ordinaire, qui se vend à moins de 3 dollars dans la plupart des magasins, la collaboration Pringles x Caviar vous coûtera un peu plus cher.

Les clients auront le choix entre trois options, dont les prix sont respectivement de 49, 110 et 140 dollars.