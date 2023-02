Pierre Palmade gravement blessé dans un accident de la route, mais ses jours ne sont plus en danger

Pierre Palmade en septembre 2015

Le célèbre humoriste Pierre Palmade a été impliqué dans un grave accident de la route dans la région de Seine-et-Marne, vendredi soir. Selon les premières informations, il était au volant de son véhicule lorsque celui-ci a fait une forte embardée, entraînant une collision presque frontale avec une autre voiture dans laquelle se trouvaient trois personnes. Suite à cette collision, un troisième véhicule est arrivé et a percuté le véhicule de la famille par l'arrière.

L'accident a été très violent et les véhicules ont été détruits. L'humoriste de 54 ans et les trois personens se trouvant dans la seconde voiture (une femme enceinte, son frère et un enfant de six ans) ont été gravement blessées. Le pronostic vital de ces trois personnes est encore engagé. Celui de Pierre Palmade ne l'est plus, a indiqué sa famille samedi matin. Un homme de 80 ans se trouvait dans le troisième véhicule et a été légèrement blessé.

Des dépistages pour la prise de stupéfiants et la consommation d'alcool sont en cours d'analyse. Deux témoins ont rapporté que deux passagers de la voiture de Palmade auraient pris la fuite après l'accident et sont actuellement recherchés. Les victimes ont été évacuées par hélicoptère à l'hôpital. Les faits sont survenus vers 19 heures sur une route départementale près de la ville de Dammarie-les-Lys.

