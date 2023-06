Passer moins de temps sur les réseaux sociaux réduit l'anxiété, la dépression et la solitude

Photo d'illustration

C’est l’opinion de l'American Psychological Association et du US Surgeon General, dans le cadre d’avis de santé émis le mois dernier.

Au cours d'une expérience de deux semaines avec 230 étudiants, la moitié d'entre eux ont été invités à limiter leur utilisation des médias sociaux à 30 minutes par jour et ont reçu des rappels quotidiens automatisés. Ces derniers ont obtenu des scores significativement inférieurs pour l'anxiété, la dépression, la solitude et la peur de manquer quelque chose à la fin de l'expérience par rapport au groupe témoin.

Ils ont également obtenu des scores plus élevés pour « l'affect positif », que les chercheurs décrivent comme « la tendance à ressentir des émotions positives décrites avec des mots tels que « excité » et « fier ». Essentiellement, ils avaient une vision plus brillante de la vie.

« J'ai été surpris de constater que le bien-être des participants ne s'améliorait pas seulement dans une dimension, mais dans toutes. J'étais ravi d'apprendre qu'une intervention aussi simple consistant à envoyer un rappel quotidien peut motiver les gens à changer leur comportement et à améliorer leurs habitudes sur les réseaux sociaux », déclare Ella Faulhaber, auteur principal de l'article .

De nombreux participants à l'étude de l'ISU ont déclaré que les premiers jours de réduction étaient difficiles, avant de se sentir plus productifs, de mieux dormir et de se sentir plus à l’aise socialement.

Pour limiter le poids des réseaux sociaux, comme la cure de désintoxication pour quelqu'un qui est accro à la drogue, la responsabilité externe peut aider certains utilisateurs.

Pour tous ceux qui cherchent à réduire leur consommation, Ella Faulhaber recommande :

1- Réglez une minuterie ou utilisez une application de bien-être intégrée pour voir combien de temps vous passez sur les réseaux sociaux.

2- Reconnaissez qu'il n'est pas facile de respecter une limite de temps. Les applications de médias sociaux sont conçues pour vous garder engagé.

3- N’abandonnez pas. Limiter l'utilisation des réseaux sociaux dans le temps présente de réels avantages pour votre quotidien.