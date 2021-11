Nouvelle-Zélande : La ville de Christchurch se sépare de son sorcier municipal

Il s'appelle Ian Brackenbury Channell et il avait l'un des métiers les plus mystique sur cette planète : sorciel officiel d'une ville. Durant tout son mandat, il était sollicité pour jeter des sorts afin d'influencer les matchs de rugby, effectuer des danses de la pluie et surtout amuser les touristes.

Mais comme toutes les bonnes choses ont une fin Ian a du arrêter à 88 ans. Lynn McClelland, adjointe au sein du conseil municipal de Christchurch a d'ailleurs déclaré que "la décision d'arrêter son contrat a été difficile", mais "Le conseil lui est reconnaissant pour sa contribution précieuse et spéciale à la vie culturelle de notre ville, et il fera à jamais partie de notre histoire".

Cette conseillière pousuit en expliquant que la magie ne correspond plus à l'image que la ville souhaite promouvoir et que les nouvelles initiatives de la ville « refléteront de plus en plus nos diverses communautés et mettront en valeur une ville dynamique, diverse et moderne ».

Il était payé 10 000 euros par an pour exercer sa magie pour la ville et Ian a été outré par une telle décision qualifiant même l'équipe municipale de "bureaucrates qui n’ont aucune imagination". On est sûr qu'après cette décision, chacun des membres du conseil ont reçu un sort en guise de remerciement.